Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі

Дженніфер Лоуренс після багатьох років уникання публічних соцмереж створила офіційний акаунт в Instagram. У першому ж відео акторка пожартувала, що видалиться з платформи, якщо побачить негативні коментарі, повідомляє E! News, пише УНН.

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36-річна зірка "Голодних ігор" зареєструвалася під ім'ям @jlaw і пожартувала в описі профілю, що бажане ім'я "Jennifer Lawrence" уже зайняте. За короткий час на неї підписалися майже 1 млн користувачів.

Отже, я спробую. І якщо хтось скаже щось негативне, я видалюся. Негайно. Без жодних питань – сказала Лоуренс у першому відео.

Акторка роками уникала соцмереж

У Stories вона продовжила жартувати, що навіть "злі чи агресивні коментарі" можуть вплинути на "дитину", маючи на увазі себе.

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Ще у 2014 році Лоуренс говорила, що погано розбирається в технологіях і не уявляє себе активною користувачкою соцмереж. У 2019 році акторка зізнавалася, що все ж стежить за тим, що відбувається онлайн, але переважно мовчки через велику кількість негативу.

Водночас Лоуренс раніше розповідала, що має таємний акаунт у TikTok, де іноді активно сперечається в коментарях. За її словами, особливо емоційними були дискусії про реаліті-шоу та британську королівську родину.

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