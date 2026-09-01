Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконувати

Американська акторка Ліза Кудроу зізналася, що не хоче виконувати культову пісню Smelly Cat на прохання шанувальників серіалу "Друзі", де вона зіграла Фібі Баффе. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю акторки для NPR, пише УНН.

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За словами Кудроу, навіть через понад 20 років після завершення серіалу люди продовжують зупиняти її та просять заспівати композицію, яка стала одним із найвідоміших жартів "Друзів".

Іноді люди зупиняють мене і кажуть: "О, заспівай Smelly Cat". Я не хочу цього робити. Я справді не хочу цього робити – сказала акторка.

Водночас акторка наголосила, що її відмова не пов'язана з негативним ставленням до серіалу. За її словами, вона не має жодних претензій до "Друзів" та з теплотою згадує стосунки з Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Девідом Швіммером, Меттом Лебланом і Меттью Перрі.

Кудроу розповіла, що актори багато часу проводили разом навіть поза безпосередніми зйомками – зокрема, грали в покер під час перерв. Вона назвала їхні стосунки рідкісним прикладом справжньої взаємної поваги.

Після смерті Меттью Перрі у 2023 році Кудроу почала переглядати "Друзів", хоча під час виходу серіалу майже цього не робила. За словами акторки, перегляд старих епізодів став для неї своєрідною розрадою та нагадав, наскільки смішним був її колега.

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