Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТП

Американська співачка Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч на лікування мешканки Коннектикуту Ешлі Тонтон, яка зазнала тяжких травм, коли допомагала людям після автомобільної аварії. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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Збір коштів для Тонтон організували на GoFundMe, щоб покрити витрати на операції та тривале відновлення. Разом із пожертвою Свіфт залишила коротке повідомлення з побажанням якнайшвидшого одужання та передала підтримку її родині.

За даними організаторів збору, 18 липня під час сильної зливи на трасі I-95 Тонтон зупинилася, щоб допомогти людям, які потрапили в аварію. У цей момент інший автомобіль втратив керування через аквапланування та поїхав у їхній бік.

Тонтон відштовхнула іншу людину з-під удару

Як зазначається на сторінці збору, жінка встигла відштовхнути іншу людину з небезпечної зони, але сама прийняла на себе основний удар автомобіля. Внаслідок цього вона отримала травми, які загрожували життю.

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На Тонтон чекають операції та тривала реабілітація. Після пожертви Свіфт жінка публічно подякувала співачці та назвала її підтримку "приголомшливою і дуже зворушливою".

Ешлі Тонтон є матір'ю трьох дітей. Організатори збору зазначають, що її відновлення буде складним і тривалим, тому кошти спрямовують на лікування та пов'язані з ним витрати.

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