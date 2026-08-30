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Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТП

Київ • УНН

 • 2304 перегляди

Співачка передала $50 тисяч на лікування Ешлі Тонтон, яка врятувала людину під час аварії на трасі I-95. Жінці потрібні операції й тривала реабілітація.

Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТП

Американська співачка Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч на лікування мешканки Коннектикуту Ешлі Тонтон, яка зазнала тяжких травм, коли допомагала людям після автомобільної аварії. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Збір коштів для Тонтон організували на GoFundMe, щоб покрити витрати на операції та тривале відновлення. Разом із пожертвою Свіфт залишила коротке повідомлення з побажанням якнайшвидшого одужання та передала підтримку її родині.

За даними організаторів збору, 18 липня під час сильної зливи на трасі I-95 Тонтон зупинилася, щоб допомогти людям, які потрапили в аварію. У цей момент інший автомобіль втратив керування через аквапланування та поїхав у їхній бік.

Тонтон відштовхнула іншу людину з-під удару

Як зазначається на сторінці збору, жінка встигла відштовхнути іншу людину з небезпечної зони, але сама прийняла на себе основний удар автомобіля. Внаслідок цього вона отримала травми, які загрожували життю.

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На Тонтон чекають операції та тривала реабілітація. Після пожертви Свіфт жінка публічно подякувала співачці та назвала її підтримку "приголомшливою і дуже зворушливою".

Ешлі Тонтон є матір'ю трьох дітей. Організатори збору зазначають, що її відновлення буде складним і тривалим, тому кошти спрямовують на лікування та пов'язані з ним витрати.

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Степан Гафтко

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