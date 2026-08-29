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Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні

Київ • УНН

 • 4 перегляди

6-річна Дейзі захотіла повторити витівку з пісні The One That Got Away. Перрі пояснила, що дах їхнього будинку занадто високий.

Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні

Американська співачка Кеті Перрі розповіла, як її 6-річна донька Дейзі Дав захотіла в майбутньому повторити одну з витівок, про яку співається у хіті матері The One That Got Away. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю артистки Entertainment Tonight, пише УНН.

Деталі

За словами Перрі, донька підспівувала її пісні 2010 року та звернула увагу на рядок про те, як герої вкрали алкоголь у батьків і залізли на дах.

Вона сказала: "Одного разу, коли я подорослішаю, я це зроблю"

– розповіла Перрі.

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Співачка одразу дала зрозуміти доньці, що повторювати таку витівку не варто.

Ні, дівчинко! У нас занадто високий дах!

– згадала вона свою відповідь.

Який характер у доньки Перрі та Блума

За словами 41-річної артистки, її не дивує сміливість Дейзі, адже дівчинка успадкувала риси обох батьків – Перрі та її колишнього партнера Орландо Блума.

Вона прямолінійна, нічого не боїться. Вона – це і Орландо, і я

– розповіла співачка.

Перрі також поділилася історією про те, як донька втратила перший молочний зуб. Тоді "зубна фея" принесла Дейзі маленьку пачку помаранчевих Tic Tac, яких вона дуже хотіла.

Крім того, артистка протягом багатьох років зберігає частину своїх концертних костюмів для доньки. Перрі розраховує, що Дейзі зможе носити їх, коли підросте.

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Степан Гафтко

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