Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"

$44.570.1052.010.08
ukenru
21:20 • 11526 перегляди
Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT
20:16 • 14947 перегляди
Зеленський у Кишиневі заявив, що росія програє, а Україна та Молдова будуть частиною ЄвропиVideo
18:55 • 19479 перегляди
Місто може надовго залишитися без світла й тепла через атаки рф - жителів Херсону закликали евакуюватись
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 39342 перегляди
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
27 серпня, 14:23 • 31279 перегляди
Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії на "тривалий період" - ЗМІ
27 серпня, 13:27 • 52729 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto
27 серпня, 12:24 • 35417 перегляди
У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей
27 серпня, 11:55 • 32486 перегляди
Наслідки російського обстрілу Бориспільського району - фоторепортажPhoto
27 серпня, 11:02 • 24052 перегляди
Через російські обстріли затримуються кілька десятків поїздів, пара на понад 10 годин - Укрзалізниця
27 серпня, 10:48 • 37203 перегляди
росіяни 4 КАБами повторно атакували Херсонську ТЕЦ, обладнання знищено - Нафтогаз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.2м/с
66%
752мм
Популярнi новини
Король Норвегії Гаральд у "дуже важкому" стані, родина поруч з ним27 серпня, 13:40 • 8202 перегляди
Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою27 серпня, 13:46 • 7716 перегляди
За 20 000 доларів обіцяли бронювання та виїзд за кордон - затривали волонтера і працівницю Червоного хрестаPhoto27 серпня, 13:58 • 10156 перегляди
У Румунії після пожежі біля кордону знайшли уламки дронаVideo27 серпня, 13:58 • 12294 перегляди
Історія та особливості чеської кухні27 серпня, 14:09 • 38733 перегляди
Публікації
Школи перед 1 вересня: чи загрожує Києву нестача місць для учнів
Ексклюзив
27 серпня, 15:58 • 39360 перегляди
Історія та особливості чеської кухні27 серпня, 14:09 • 39219 перегляди
Осіння обрізка дерев: коли працювати та які гілки видалятиPhoto27 серпня, 13:27 • 52747 перегляди
Як правильно запікати у фользі, щоб м’ясо овочі та риба залишалися соковитими27 серпня, 06:59 • 105642 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 107425 перегляди
Актуальнi люди
Мая Санду
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video23:06 • 530 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 83813 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 67339 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 89973 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 87721 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Storm Shadow
The New York Times
Опалення

Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Ніколь Кідман приєдналася до TikTok і показала підготовку до прем’єри «Практичної магії 2» у Лондоні. Вона також позувала з колегами.

Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"

Акторка Ніколь Кідман офіційно приєдналася до TikTok і свій перший допис присвятила прем’єрі фільму "Практична магія 2" у Лондоні. Про це пише УНН із посиланням на E! News.

Деталі

У дебютному відео 59-річна Кідман показала процес підготовки до червоної доріжки, зокрема роботу стилістів, візажистів та перукарів. Свій перший допис вона підписала словами: "Магія привела мене сюди".

На прем’єрі акторка з’явилася у морсько-зеленій сукні без бретелей Chanel, прикрашеній блискітками та золотими перлинними ланцюжками. Після кадрів із підготовки Кідман показала моменти з червоної доріжки.

У відео вона також позувала разом із колегами по "Практичній магії 2", серед яких Сандра Буллок, Джої Кінг, Мейзі Вільямс, Даян Віст, Стокард Ченнінг та Шоло Марідуенья.

У продовженні Кідман знову зіграла Гіллі Оуенс – одну з головних героїнь історії про сестер-відьом. Для акторки це також стало першим публічним дописом у TikTok.

Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранах27.08.26, 03:07 • 83844 перегляди

Степан Гафтко

КультураНовини з соцмережМультимедіаУНН Lite
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Ніколь Кідман
Лондон