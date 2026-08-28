Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"

Акторка Ніколь Кідман офіційно приєдналася до TikTok і свій перший допис присвятила прем’єрі фільму "Практична магія 2" у Лондоні. Про це пише УНН із посиланням на E! News.

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У дебютному відео 59-річна Кідман показала процес підготовки до червоної доріжки, зокрема роботу стилістів, візажистів та перукарів. Свій перший допис вона підписала словами: "Магія привела мене сюди".

На прем’єрі акторка з’явилася у морсько-зеленій сукні без бретелей Chanel, прикрашеній блискітками та золотими перлинними ланцюжками. Після кадрів із підготовки Кідман показала моменти з червоної доріжки.

У відео вона також позувала разом із колегами по "Практичній магії 2", серед яких Сандра Буллок, Джої Кінг, Мейзі Вільямс, Даян Віст, Стокард Ченнінг та Шоло Марідуенья.

У продовженні Кідман знову зіграла Гіллі Оуенс – одну з головних героїнь історії про сестер-відьом. Для акторки це також стало першим публічним дописом у TikTok.

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