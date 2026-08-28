Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»
Киев • УНН
Николь Кидман присоединилась к TikTok и показала подготовку к премьере «Практической магии 2» в Лондоне. Она также позировала с коллегами.
Актриса Николь Кидман официально присоединилась к TikTok и свой первый пост посвятила премьере фильма «Практическая магия 2» в Лондоне. Об этом пишет УНН со ссылкой на E! News.
Детали
В дебютном видео 59-летняя Кидман показала процесс подготовки к красной дорожке, в частности работу стилистов, визажистов и парикмахеров. Свой первый пост она подписала словами: «Магия привела меня сюда».
На премьере актриса появилась в платье Chanel морского зелёного цвета без бретелек, украшенном пайетками и золотыми жемчужными цепочками. После кадров с подготовки Кидман показала моменты с красной дорожки.
В видео она также позировала вместе с коллегами по «Практической магии 2», среди которых Сандра Буллок, Джои Кинг, Мэйзи Уильямс, Дайан Уист, Стокард Чэннинг и Шоло Маридуэнья.
В продолжении Кидман вновь сыграла Гилли Оуэнс — одну из главных героинь истории о сёстрах-ведьмах. Для актрисы это также стало первой публичной публикацией в TikTok.
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