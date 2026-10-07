Стивен Спилберг возглавит работу над новыми «Трансформерами»

Стивен Спилберг возглавил франшизу "Трансформеры" (Transformers) на фоне разработки восьмого фильма этой вселенной на студии Paramount Pictures. Об этом сообщают источники издания Variety, пишет УНН.

Детали

На этот раз Спилберг выступит не только исполнительным продюсером, как в случае с предыдущими фильмами серии, но и будет курировать все творческие аспекты картины, работая в тандеме с Лоренцо ди Бонавентурой. Цель продюсеров — создать фильм, который по тональности будет напоминать ранние части франшизы, в создании которых Спилберг принимал более активное участие.

Режиссёр восьмого фильма серии, снятого по мотивам серии игрушек компании Hasbro и одноимённого мультсериала, пока не объявлен. Также неизвестно, какую роль в проекте сыграет режиссёр Майкл Бэй, который уже давно работает над этой франшизой.

При этом точно известно, что звезда первых фильмов серии Шайа Лабаф к проекту не вернётся. Тем временем переговоры относительно остального актёрского состава пока находятся на самой ранней стадии.

Сценарий нового фильма пишет Джейсон Фукс. Действие картины будет происходить в наши дни, однако другие подробности сюжета пока держатся в тайне.

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