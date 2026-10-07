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Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"

Київ • УНН

 • 2984 перегляди

Спілберг куруватиме восьмий фільм "Трансформерів" разом із Лоренцо ді Бонавентурою. Режисера та сюжет поки не оголосили.

Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"

Стівен Спілберг взяв на себе керівництво франшизою "Трансформери" (Transformers) на тлі розробки восьмого фільму за цим всесвітом на студії Paramount Pictures. Про це повідомляють джерела видання Variety, пише УНН.

Деталі

Цього разу Спілберг виступить не лише виконавчим продюсером, як у випадку з попередніми фільмами серії, а й куруватиме всі творчі аспекти картини, працюючи в тандемі з Лоренцо ді Бонавентурою. Мета продюсерів – створити фільм, який за тональністю нагадуватиме ранні частини франшизи, у створенні яких Спілберг брав більш активну участь.

Режисер восьмого фільму серії, знятого за мотивами серії іграшок компанії Hasbro та однойменного мультсеріалу, поки що не оголошений. Також невідомо, яку роль у проєкті відіграє режисер Майкл Бей, який вже давно працює над цією франшизою.

При цьому точно відомо, що зірка перших фільмів серії Шая Лабаф до проєкту не повернеться. Тим часом переговори щодо решти акторського складу поки що перебувають на найранішій стадії.

Сценарій нового фільму пише Джейсон Фукс. Дія картини відбуватиметься в наші дні, проте інші подробиці сюжету поки що тримаються в таємниці.

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Ольга Розгон

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