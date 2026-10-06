Нового "Бетмена" з Робертом Паттінсоном поставили на паузу - що відомо про прем'єру
Київ • УНН
Виробництво сиквелу з Робертом Паттінсоном тимчасово зупинили через сімейні справи режисера Метта Рівза. Прем’єру вже перенесли на лютий 2028 року.
Виробництво фільму "Бетмен: Частина 2" (The Batman: Part II) з Робертом Паттінсоном у ролі головного супергероя призупинено. Це сталося через те, що режисер Метт Рівз займається особистими справами. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.
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"Виробництво фільму "Бетмен: Частина 2" тимчасово призупинено, поки Метт Рівз займається сімейними справами", - повідомив речник DC Studios 5 жовтня виданню Deadline.
"Метт має повну підтримку DC Studios, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження подорожі найближчим часом", - сказано у заяві.
Роберт Паттінсон грає головного супергероя у продовженні фільму "Бетмен", який вийшов у кінотеатрах у березні 2022 року та зібрав понад 772 мільйони доларів по всьому світу.
Цей хіт також став стартовим майданчиком для телесеріалу The Penguin за участю Коліна Фаррелла.
Також у сиквелі повертаються Фаррелл у ролі Пінгвіна, Енді Серкіс у ролі Альфреда Пенніворта та Джеффрі Райт у ролі Джеймса Гордона.
Серед інших відомих імен, які з'являться в сиквелі, - Скарлетт Йоганссон, Себастьян Стен, Браян Тайрі Генрі, Джеймі Лоусон, Чарльз Денс, Гіл Перес-Абрахам та Себастьян Кох.
Оголошена затримка - остання в низці для фільму, який спочатку мав вийти в кінотеатрах у жовтні 2025 року, перш ніж був перенесений на жовтень 2026 року, а потім на жовтень 2027 року.
Співголова DC Studios Джеймс Ганн заявив у дописі Threads у грудні 2024 року, що багаторічні затримки не є рідкістю серед франшиз блокбастерів.
"Справедливості заради, 5-річний розрив або більше є досить поширеним явищем у сіквелах", - сказав Ганн, перераховуючи кілька прикладів.
У липні цього року дату виходу фільму було перенесено на лютий 2028 року.
Джерела Deadline у понеділок повідомили, що поки що незрозуміло, чи призведе остання затримка до зміни дати виходу.
ЗМІ: Бетмен першим серед супергероїв отримав зірку на Голлівудській алеї слави19.09.24, 05:56 • 165303 перегляди