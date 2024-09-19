ЗМІ: Бетмен першим серед супергероїв отримав зірку на Голлівудській алеї слави
Київ • УНН
Культовий персонаж DC Бетмен отримає 2790-ту зірку на Голлівудській алеї слави 26 вересня. Зірка буде розташована поруч із зірками телевізійного "Бетмена" Адама Веста та співавтора персонажа Боба Кейна.
Культовий персонаж DC Бетмен отримає зірку на Голлівудській алеї слави. Це буде 2790-та зірка на алеї слави. Про це пише The Independent.
Деталі
Офіційно культовий герой DC, який вперше дебютував у коміксах у березні 1939 року, отримає свою зірку 26 вересня. Загалом роль Бетмена зіграли 11 акторів. Однак наразі невідомо, чи буде там присутній хтось з акторів, які раніше грали цього персонажа.
"Фанати з усього світу будуть раді дізнатися, що Бетмену буде присвячена зірка поруч із зірками телевізійного "Бетмена" Адама Веста та співавтора Бетмена Боба Кейна
Доповнення
Зазначається, що першим актором, хто отримав роль Бетмена став Льюїс Вілсон у 1943 році, потім - Роберт Лоурі в 1949 році. Лише в 1966 році персонаж повернувся на великий екран з Адамом Вестом, що стало однією з найсмішніших версій героя.
Згодом у 1989 році Майкл Кітон втілив Бетмена в першій серйозній адаптації персонажа в надзвичайно успішному фільмі Тіма Бертона.
У виданні додають, що коли ім’я Бетмена зʼявиться на Голлівудській алеї слави, він приєднається до довгого списку вигаданих персонажів на алеї, серед яких Багз Банні, Ґодзілла, Сімпсони, Маппети та Мікі Маус.
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