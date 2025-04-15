"Сімпсони" можуть передбачити перемогу Камали Гарріс на виборах у США

Епізод «Сімпсонів» 2000 року показав Лізу Сімпсон президентом у костюмі, схожому на одяг Камали Гарріс. Серіал відомий точними передбаченнями, включаючи президентство Трампа та інші події.