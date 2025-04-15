Телеканал Fox оголосив про продовження популярного мультсеріалу «Сімпсони» на чотири сезони. Це дозволить серіалу досягти
рекордної позначки в 40 сезонів.
Культовий персонаж DC Бетмен отримає 2790-ту зірку на Голлівудській алеї слави 26 вересня. Зірка буде розташована поруч із зірками
телевізійного "Бетмена" Адама Веста та співавтора персонажа Боба Кейна.
Епізод «Сімпсонів» 2000 року показав Лізу Сімпсон президентом у костюмі, схожому на одяг Камали Гарріс. Серіал відомий точними
передбаченнями, включаючи президентство Трампа та інші події.