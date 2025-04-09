Телеканал Fox объявил о продлении популярного мультсериала «Симпсоны» на четыре сезона. Это позволит сериалу достичь рекордной
отметки в 40 сезонов.
Культовый персонаж DC Бэтмен получит 2790-ю звезду на Голливудской аллее славы 26 сентября. Звезда будет расположена рядом со
звездами телевизионного «Бэтмена» Адама Уэста и соавтора персонажа Боба Кейна.
Эпизод «Симпсонов» 2000 года показал Лизу Симпсон президентом в костюме, похожем на одежду Камалы Харрис. Сериал известен точными
предсказаниями, включая президентство Трампа и другие события.