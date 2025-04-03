"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

Популярный анимационный сериал "Симпсоны" (The Simpsons) продолжится еще на несколько сезонов. Телеканал Fox объявил о заключении соглашения, предусматривающего 4 сезона выпуска новых эпизодов. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, несмотря на то, что "Симпсоны" идут в эфире уже 36 сезонов - нет никаких признаков того, что новых сезонов не будет. Ведь телеканал Fox объявил об их продолжении.

Компания подписала соглашение, благодаря которому "Симпсоны" смогут преодолеть новые рубежи, став сериалом, который продержится на экранах в течение 40 сезонов, что является рекордом среди сериалов, транслируемых в прайм-тайм в США.

Майкл Торн, президент Fox Television Network, сказал в своем заявлении: "Это новое соглашение отмечает вечную популярность этих культовых комедий, а также прочные, плодотворные отношения, которыми мы продолжаем наслаждаться с нашими друзьями из 20th Television Animation и блестящими создателями - что вдвойне важнее для Сета на этот раз - и невероятными голосами, стоящими за этой современной классикой".

Роб Вейд, генеральный директор Fox Entertainment, добавил: "Долгосрочность этого соглашения подтверждает нашу приверженность успешному партнерству, которое мы построили с невероятной командой Disney. Это сотрудничество имеет и будет продолжать генерировать значительную долгосрочную ценность и стратегически расширять аудиторию от Fox до Hulu для поклонников по всему миру".

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