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Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

Киев • УНН

 • 150519 просмотра

Студия Universal дала зеленый свет на продолжение киноадаптации мультфильма "Как приручить дракона 2", премьера которой запланирована на 11 июня 2027 года.

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

Студия Universal анонсировала вторую часть киноадаптации мультфильма "Как приручить дракона". Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали 

Студия Universal еще до премьеры киноадаптации "Как приручить дракона", которая выйдет 13 июня 2025 года, дала "зеленый свет" ее продолжению. 

Об этом объявил режиссер Дин ДеБлуа во время презентации Universal на CinemaCon. По его словам, премьера "Как приручить дракона 2" запланирована на 11 июня 2027 года.

Оригинальная анимационная трилогия "Как приручить дракона" собрала 1,65 млрд долларов в мировом прокате и получила четыре номинации на "Оскар". ДеБлуа работает над игровыми версиями как режиссер, сценарист и продюсер.

Напомним 

Ранее УНН писал, что четвертая часть фильма о Человеке-пауке получила название "Spider-Man: Brand New Day", премьера запланирована на 31 июля 2026. В главных ролях будет Том Голланд.

Алина Волянская

Алина Волянская

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