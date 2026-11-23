Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение союзников не предоставлять Украине План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году было ошибкой. Об этом сообщает DPA, информирует УНН.

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Отмечается, что заявление Мерца прозвучало на фоне предложения президента Франции Эмманюэля Макрона вернуться к вопросу вступления Украины в НАТО.

Сегодня мы все, по крайней мере оглядываясь назад, видим, какой ошибкой было не поддержать американское предложение 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте о принятии Украины в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, можно было бы избежать. В нынешней ситуации, учитывая максималистские позиции россии, я считаю, что мы должны вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО - сказал канцлер ФРГ.

Он назвал позицию Франции "логичной" и соответствующей гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина и которые ей планируют предоставить после окончания войны.

"Честно говоря, я не могу представить будущее Украины без таких гарантий безопасности, которые ей крайне необходимы. И это гарантии безопасности не только для Украины, но и для всех нас", - резюмировал Мерц.

Напомним

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос членства Украины в НАТО является "актуальным" для европейской безопасности, учитывая наличие у страны сильной и хорошо оснащённой армии.