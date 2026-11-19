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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що питання членства України в НАТО є "актуальним" для європейської безпеки, з огляду на наявність у країни сильної та добре оснащеної армії, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що ми повинні знову порушити питання про членство України в НАТО", — сказав Макрон журналістам після берлінського саміту лідерів європейських країн, які підтримують Україну — так званої "Коаліції охочих", — у якому також узяли участь спеціальні посланці президента США Дональда Трампа з питань України.

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Макрон додав, що європейські лідери, присутні в Берліні, поспілкувалися з представниками Трампа.

"Ми мали нагоду зустрітися з двома спеціальними посланцями президента Трампа — паном Кушнером і паном Віткоффом, які змогли поспілкуватися з нами під час цього саміту", — зазначив Макрон у розмові з журналістами.

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