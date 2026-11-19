Вопрос членства Украины в НАТО является "актуальным" для европейской безопасности - Макрон
Киев • УНН
Эмманюэль Макрон назвал членство Украины в НАТО актуальным для европейской безопасности. Он также сообщил о встрече лидеров с посланниками Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос членства Украины в НАТО является «актуальным» для европейской безопасности, учитывая наличие у страны сильной и хорошо оснащённой армии, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
«Я считаю, что мы должны вновь поднять вопрос о членстве Украины в НАТО», — сказал Макрон журналистам после берлинского саммита лидеров европейских стран, поддерживающих Украину, — так называемой «Коалиции желающих», — в котором также приняли участие специальные посланники президента США Дональда Трампа по вопросам Украины.
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Макрон добавил, что европейские лидеры, присутствовавшие в Берлине, пообщались с представителями Трампа.
«У нас была возможность встретиться с двумя специальными посланниками президента Трампа — господином Кушнером и господином Виткоффом, которые смогли пообщаться с нами во время этого саммита», — отметил Макрон в разговоре с журналистами.
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