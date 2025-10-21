Дженніфер Лопес
Світова суперзірка, підприємиця
Дженніфер Лінн Лопес народилася 24 липня 1969 року в Бронксі, Нью-Йорк, США. Вона відвідувала католицькі школи, включаючи Holy Family School і Preston High School, а також навчалася танцям у Phil Black Dance Studio. Свою кар'єру розпочала як танцівниця, зокрема як "Fly Girl" у шоу In Living Color з 1991 по 1993 рік, перш ніж перейти до акторської та музичної діяльності.
Співачка має двох дітей - Еммі та Максиміліана.
Лопес зарекомендувала себе як світова суперзірка в акторській майстерності, співі та бізнесі. Її нещодавні проекти у 2024 році включають фільми "Атлас" та "Нестримна", а також вона випустила свій дев'ятий студійний альбом "This Is Me...Now". У 2025 році очікується її поява у фільмі "Поцілунок жінки-павука".
Крім того, Дженніфер Лопес засудила російське вторгнення в Україну.
1997
Стала першою латиноамериканською акторкою, яка заробила понад 1 мільйон доларів за фільм
1999
Випустила свій дебютний альбом "On the 6", який швидко став платиновим
2001
Стала першою жінкою, яка одночасно мала альбом номер один і фільм номер один у США
2007
Спродюсувала фільм "Прикордонне місто", щоб привернути увагу до проблеми феміциду в Хуаресі, Мексика
2009
Співзаснувала Фонд родини Лопес, зосереджений на здоров'ї та добробуті жінок і дітей
2013
Отримала 2500-ту зірку на Голлівудській алеї слави за внесок у музику
2014
Була відзначена премією Billboard Icon Award, ставши її першою жінкою-лауреатом
2019
Отримала визнання критиків та номінацію на "Золотий глобус" за роль у кримінальній драмі "Шахрайки"
2020
Була хедлайнером шоу в перерві Супербоула LIV разом із Шакірою
2024
Пожертвувала 4,5 мільйона доларів на забезпечення палестинців їжею та медикаментами