Дженніфер Лопес

Світова суперзірка, підприємиця

Дженніфер Лінн Лопес народилася 24 липня 1969 року в Бронксі, Нью-Йорк, США. Вона відвідувала католицькі школи, включаючи Holy Family School і Preston High School, а також навчалася танцям у Phil Black Dance Studio. Свою кар'єру розпочала як танцівниця, зокрема як "Fly Girl" у шоу In Living Color з 1991 по 1993 рік, перш ніж перейти до акторської та музичної діяльності. Співачка має двох дітей - Еммі та Максиміліана. Лопес зарекомендувала себе як світова суперзірка в акторській майстерності, співі та бізнесі. Її нещодавні проекти у 2024 році включають фільми "Атлас" та "Нестримна", а також вона випустила свій дев'ятий студійний альбом "This Is Me...Now". У 2025 році очікується її поява у фільмі "Поцілунок жінки-павука". Крім того, Дженніфер Лопес засудила російське вторгнення в Україну.