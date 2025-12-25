Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей
Київ • УНН
російські війська атакували Запорізький район чотирма КАБами 25 грудня, поранивши трьох жінок віком 80, 65, 57 років та 71-річного чоловіка. Всі постраждалі отримують медичну допомогу, приватні будинки пошкоджено.
Ввечері у четвер, 25 грудня, росіяни атакували Запорізький район. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.
росіяни завдали чотири удари КАБами. Понівечені приватні будинки. Поранень дістали троє жінок: 80, 65 та 57 років, а також 71-річний чоловік
Він додав, що всім постраждалим надається медична допомога.
Нагадаємо
В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область: під удар потрапив житловий будинок, сталося займання гаражів та автівок.
