Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей

Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
25 грудня, 10:58 • 38449 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 09:42 • 42768 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 53668 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
25 грудня, 09:14 • 28409 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 22656 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 17223 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
24 грудня, 15:03 • 60817 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 77236 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34395 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 14747 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 13268 перегляди
Вимагали купити БАДи: стали відомі нові подробиці у справі злочинної групи, що тероризувала літніх українцівPhoto25 грудня, 15:38 • 4956 перегляди
Міноборони запроваджує відеофіксацію контролю якості майна ЗСУ для прозорості закупівель 15:49 • 5302 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo16:41 • 9636 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58 • 38449 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 15:03 • 60817 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 44624 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 77236 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
24 грудня, 13:26 • 62728 перегляди
Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей

Київ • УНН

 • 178 перегляди

російські війська атакували Запорізький район чотирма КАБами 25 грудня, поранивши трьох жінок віком 80, 65, 57 років та 71-річного чоловіка. Всі постраждалі отримують медичну допомогу, приватні будинки пошкоджено.

Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей

Ввечері у четвер, 25 грудня, росіяни атакували Запорізький район. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

росіяни завдали чотири удари КАБами. Понівечені приватні будинки. Поранень дістали троє жінок: 80, 65 та 57 років, а також 71-річний чоловік

- уточнив Федоров.

Він додав, що всім постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо

В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область: під удар потрапив житловий будинок, сталося займання гаражів та автівок.

Нічна атака на Запоріжжя: одна людина загинула, троє поранені24.12.25, 07:30 • 4188 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні