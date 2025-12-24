Нічна атака на Запоріжжя: одна людина загинула, троє поранені
Київ • УНН
Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району в ніч на 24 грудня одна людина загинула, троє отримали поранення. Окупанти завдали 704 удари по 27 населених пунктах області.
Одна людина загинула, троє людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району в ніч на середу, 24 грудня. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, впродовж доби окупанти завдали 704 удари по 27 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Запоріжжю, Любицькому, Новояковлівці, Гуляйполю, Чарівному, Залізничному, Варварівці, Косівцевому, Святопетрівці та Верхній Терсі:
- 408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Біленьке, Барвінівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новосолошине, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Солодке, Варварівку, Добропілля та Воздвижівку.
- 4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Варварівку та Новоандріївку.
- 275 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Варварівки, Солодкого та Добропілля.
Надійшло 41 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури
Згодом він уточнив, що до лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік, усім постраждалим надається необхідна допомога.
Крім того, начальник Запорізько ОВА розповів, що внаслідок ворожої атаки на облцентр пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків - в них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.
"На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область: під удар потрапив житловий будинок, сталося займання гаражів та автівок.
