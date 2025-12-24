Нічна атака на Запоріжжя: одна людина загинула, троє поранені

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 14795 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 27053 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 34180 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 42737 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 31076 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 35645 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 19528 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18385 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23913 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39324 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42
Мелоні: минулий рік був важким, але не хвилюйтеся - наступний буде ще гіршим23 грудня, 23:00
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на Чернігів
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІ
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 34182 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"23 грудня, 14:58
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання23 грудня, 12:03
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 94276 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джорджа Мелоні
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Ізраїль
Венесуела
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном23 грудня, 09:59
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"23 грудня, 08:10
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер22 грудня, 14:33
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд22 грудня, 07:59
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Нічна атака на Запоріжжя: одна людина загинула, троє поранені

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району в ніч на 24 грудня одна людина загинула, троє отримали поранення. Окупанти завдали 704 удари по 27 населених пунктах області.

Нічна атака на Запоріжжя: одна людина загинула, троє поранені

Одна людина загинула, троє людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району в ніч на середу, 24 грудня. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, впродовж доби окупанти завдали 704 удари по 27 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Запоріжжю, Любицькому, Новояковлівці, Гуляйполю, Чарівному, Залізничному, Варварівці, Косівцевому, Святопетрівці та Верхній Терсі:

  • 408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Біленьке, Барвінівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новосолошине, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Солодке, Варварівку, Добропілля та Воздвижівку.
    • 4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Варварівку та Новоандріївку.
      • 275 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Варварівки, Солодкого та Добропілля.

        Надійшло 41 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури

        - розповів Федоров.

        Згодом він уточнив, що до лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік, усім постраждалим надається необхідна допомога.

        Крім того, начальник Запорізько ОВА розповів, що внаслідок ворожої атаки на облцентр пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків - в них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.

        "На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження", - резюмував Федоров.

        Нагадаємо

        В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область: під удар потрапив житловий будинок, сталося займання гаражів та автівок.

        Чергова атака рф на Запоріжжя: відомо про сім постраждалих19.12.25, 14:58 • 3249 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        СуспільствоВійна в Україні
        Війна в Україні
        Безпілотний літальний апарат
        Запоріжжя