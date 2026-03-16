Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 42754 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 34686 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 42776 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 66867 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 60551 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 48353 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 37156 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
14 березня, 14:30 • 80835 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Українське технологічне ноу-хау: Зеленський розкрив деталі постачання українських перехоплювачів дронів на Близький Схід15 березня, 23:38 • 17557 перегляди
Тріумф після десятиліть у кіно: Емі Медіган виграла "Оскар"16 березня, 00:12 • 10457 перегляди
Троє поранених та пожежа: у Запорізькій ОВА показали наслідки ворожої атакиPhoto16 березня, 00:47 • 12935 перегляди
Пропагандистський фільм "Пан Ніхто проти путіна" отримав ОскарPhoto03:35 • 13306 перегляди
Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб05:31 • 9902 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 76953 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 58795 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 68734 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 72664 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ06:56 • 2904 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 32059 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 36797 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 43165 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 37467 перегляди
Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів

Київ • УНН

 • 9626 перегляди

Стрічка Пола Томаса Андерсона здобула головну нагороду та відзнаки за режисуру. Майкл Б. Джордан та Джессі Баклі стали найкращими акторами 2025 року.

Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів

Головну нагороду 98-ї церемонії премії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм" отримала стрічка "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона, передає УНН.

Деталі

Картина стала одним із головних тріумфаторів цьогорічної церемонії, здобувши одразу кілька престижних відзнак Американської кіноакадемії. Окрім головної статуетки, фільм також відзначили нагородами за найкращу режисуру, адаптований сценарій, монтаж та кастинг.

Стрічка привернула увагу глядачів масштабною постановкою та сильним акторським складом. У фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Бенісіо дель Торо та Реджина Голл, чиї ролі стали важливою частиною успіху проєкту.

Серед інших ключових перемог вечора - нагорода за найкращу чоловічу роль, яку здобув Майкл Б. Джордан за гру у фільмі "Грішники". Водночас статуетку за найкращу жіночу роль отримала ірландська акторка Джессі Баклі за роль у драмі "Гамнет".

Церемонія вручення премії Оскар традиційно зібрала у Голлівуді провідних представників світової кіноіндустрії та підсумувала найуспішніші кінопроєкти року.

Повний список переможців кінопремії "Оскар-2026"

  • Найкраща акторка другого плану: Емі Медіґан ("Зброя").
    • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "K-pop: Мисливиці на демонів"
      • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами"
        • Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштейн" – костюми: Кейт Гоулі
          • Найкращий грим і зачіски: "Франкенштейн" – грим: Майк Гілл, Джордан Самуель, Кліона Ф'юрі
            • Найкращий кастинг: "Одна битва за іншою" – кастинг-директорка Кассандра Кулукундіс
              • Найкращий короткометражний фільм: "Співаки", "Двоє людей, що обмінюються слиною"
                • Найкращий актор другого плану: Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
                  • Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою" – сценарій Пола Томаса Андерсона
                    • Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники" – Раян Куглер
                      • Найкраща робота художника-постановника: "Франкенштейн" – художниця‑постановниця Тамара Деверелл, декоратор Шейн В'о
                        • Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Вогонь і попіл" – Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сендон і Даніель Баррет
                          • Найкращий короткометражний документальний фільм: "Усі порожні кімнати"
                            • Найкращий повнометражний документальний фільм: "Містер Ніхто проти путіна"
                              • Найкраща оригінальна музика до фільму: "Грішники" – Людвіг Ґоранссон
                                • Найкращий звук: "F1" – Ґарет Джон, Ел Нельсон, Ґвендолін Єйтс Вітл, Ґері А. Різо і Хуан Перальта;
                                  • Найкращий монтаж: "Одна битва за іншою" – Енді Юргенсен;
                                    • Найкраща операторська робота: "Грішники" – Отем Дюральд Аркапау;
                                      • Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Сентиментальна цінність";
                                        • Найкраща оригінальна пісня: "Golden" – "K-Pop: Мисливиці на демонів";
                                          • Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за іншою";
                                            • Найкращий актор: Майкл Б. Джордан ("Грішники");
                                              • Найкраща акторка: Джессі Баклі ("Гамнет");
                                                • Найкращий фільм: "Одна битва за іншою".

                                                  Нагадаємо

                                                  Пропагандистський фільм "Пан Ніхто проти путіна" отримав Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. У цій категорії українську стрічку "2000 метрів до Андріївки" не включили навіть до короткого списку.

                                                  Неймовірний результат на Оскарі-2026: перемога одразу двох короткометражних фільмів16.03.26, 04:32 • 5982 перегляди

