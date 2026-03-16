Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
Стрічка Пола Томаса Андерсона здобула головну нагороду та відзнаки за режисуру. Майкл Б. Джордан та Джессі Баклі стали найкращими акторами 2025 року.
Головну нагороду 98-ї церемонії премії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм" отримала стрічка "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона, передає УНН.
Картина стала одним із головних тріумфаторів цьогорічної церемонії, здобувши одразу кілька престижних відзнак Американської кіноакадемії. Окрім головної статуетки, фільм також відзначили нагородами за найкращу режисуру, адаптований сценарій, монтаж та кастинг.
Стрічка привернула увагу глядачів масштабною постановкою та сильним акторським складом. У фільмі зіграли Леонардо Ді Капріо, Бенісіо дель Торо та Реджина Голл, чиї ролі стали важливою частиною успіху проєкту.
Серед інших ключових перемог вечора - нагорода за найкращу чоловічу роль, яку здобув Майкл Б. Джордан за гру у фільмі "Грішники". Водночас статуетку за найкращу жіночу роль отримала ірландська акторка Джессі Баклі за роль у драмі "Гамнет".
Церемонія вручення премії Оскар традиційно зібрала у Голлівуді провідних представників світової кіноіндустрії та підсумувала найуспішніші кінопроєкти року.
Повний список переможців кінопремії "Оскар-2026"
- Найкраща акторка другого плану: Емі Медіґан ("Зброя").
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "K-pop: Мисливиці на демонів"
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами"
- Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштейн" – костюми: Кейт Гоулі
- Найкращий грим і зачіски: "Франкенштейн" – грим: Майк Гілл, Джордан Самуель, Кліона Ф'юрі
- Найкращий кастинг: "Одна битва за іншою" – кастинг-директорка Кассандра Кулукундіс
- Найкращий короткометражний фільм: "Співаки", "Двоє людей, що обмінюються слиною"
- Найкращий актор другого плану: Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
- Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою" – сценарій Пола Томаса Андерсона
- Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники" – Раян Куглер
- Найкраща робота художника-постановника: "Франкенштейн" – художниця‑постановниця Тамара Деверелл, декоратор Шейн В'о
- Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Вогонь і попіл" – Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сендон і Даніель Баррет
- Найкращий короткометражний документальний фільм: "Усі порожні кімнати"
- Найкращий повнометражний документальний фільм: "Містер Ніхто проти путіна"
- Найкраща оригінальна музика до фільму: "Грішники" – Людвіг Ґоранссон
- Найкращий звук: "F1" – Ґарет Джон, Ел Нельсон, Ґвендолін Єйтс Вітл, Ґері А. Різо і Хуан Перальта;
- Найкращий монтаж: "Одна битва за іншою" – Енді Юргенсен;
- Найкраща операторська робота: "Грішники" – Отем Дюральд Аркапау;
- Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Сентиментальна цінність";
- Найкраща оригінальна пісня: "Golden" – "K-Pop: Мисливиці на демонів";
- Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за іншою";
- Найкращий актор: Майкл Б. Джордан ("Грішники");
- Найкраща акторка: Джессі Баклі ("Гамнет");
- Найкращий фільм: "Одна битва за іншою".
Пропагандистський фільм "Пан Ніхто проти путіна" отримав Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. У цій категорії українську стрічку "2000 метрів до Андріївки" не включили навіть до короткого списку.
