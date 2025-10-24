Режисер Білоус вперше прокоментував скандал зі звинуваченням у сексуальному насиллі: що сказав

У Печерському суді Києва розглядають клопотання про запобіжний захід Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Білоус відкидає всі звинувачення, називаючи їх змовною кампанією.