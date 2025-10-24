У Польщі розпочався судовий процес над колишнім президентом країни, якого звинувачують у ксенофобії та дискрімінації.
Кейт Бланшетт отримає цьогорічну нагороду "Icon Award" на фестивалі Camerimage у Торуні, Польща.
Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко заявила, що прокуратура докладатиме зусиль для запобігання сексуальному насильству. Вона наголосила, що справа ексхудожнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса є першою в історії України щодо харасменту, яка дійшла до реального розслідування.
Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко заявила про п'ятьох потерпілих від сексуального насильства з боку Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Київського академічного "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Печерський районний суд Києва заарештував його без можливості внесення застави до 17 грудня.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на рішення суду про арешт Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток. Кравченко наголосив, що «справедливість є», після того як Печерський районний суд Києва відправив Білоуса під варту без можливості внесення застави.
Під час суду над Андрієм Білоусом захист заявив, що потерпілі дівчатка не врахували навчання акторської майстерності. Суддя висловив жаль через відсутність журналістів на засіданні.
Суд над колишнім художнім керівником Київського академічного "Молодого театру" Андрієм Білоусом, підозрюваним у сексуальному насильстві, є першою в історії України справою про харасмент, що дійшла до розслідування. Йому висунуто підозру у систематичному зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо дівчат, двоє з яких були неповнолітні.
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, без можливості внесення застави. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Печерський районний суд Києва розглядає клопотання про запобіжний захід для колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, підозрюваного у сексуальному насильстві. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без можливості застави.
Скорпіон, 8-й знак зодіаку (23 жовтня – 22 листопада), характеризується загадковістю, жагою до боротьби та інтуїцією. Він пристрасний у коханні та безкомпромісний стратег у роботі.
Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу ексхудожньому керівнику Молодого театру Андрію Білоусу на 22 жовтня. Прокуратура вимагає тримання під вартою без застави для підозрюваного у сексуальному насильстві щодо студенток.
У Печерському суді Києва розглядають клопотання про запобіжний захід Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Білоус відкидає всі звинувачення, називаючи їх змовною кампанією.
У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Розгляд клопотання відбувається в закритому режимі.
Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про подання клопотання щодо запобіжного заходу ексдиректору "Молодого театру" Андрію Білоусу, якому оголошено підозру у сексуальному насильстві. Викладачу інкримінують злочини за статтями 152 та 153 Кримінального кодексу України.
Ексдиректору "Молодого театру" Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.
Правоохоронці проводять обшуки у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Кримінальне провадження відкрито за статтею, що стосується сексуального насильства.