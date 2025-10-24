$41.900.14
48.550.18
17:15 • 350 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8092 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14666 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14689 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29725 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22967 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19020 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27195 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68703 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27279 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Новини по темi
У Варшаві стартував суд над Анджеєм Дудою: експрезидент Польщі звинувачують у дискримінаційних висловлюваннях

У Польщі розпочався судовий процес над колишнім президентом країни, якого звинувачують у ксенофобії та дискрімінації.

Новини Світу • 12:25 • 2392 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі

Кейт Бланшетт отримає цьогорічну нагороду "Icon Award" на фестивалі Camerimage у Торуні, Польща.

Культура • 23 жовтня, 13:31 • 34864 перегляди
Ексклюзив
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора

Заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко заявила, що прокуратура докладатиме зусиль для запобігання сексуальному насильству. Вона наголосила, що справа ексхудожнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса є першою в історії України щодо харасменту, яка дійшла до реального розслідування.

Суспільство • 22 жовтня, 15:19 • 23456 перегляди
Білоус використовував свій авторитетний стан, щоб здійснювати сексуальні домагання до студенток – Офіс Генпрокурора

Заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко заявила про п'ятьох потерпілих від сексуального насильства з боку Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Київського академічного "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Печерський районний суд Києва заарештував його без можливості внесення застави до 17 грудня.

Суспільство • 22 жовтня, 14:40 • 2873 перегляди
Справедливість є: Генпрокурор Кравченко відреагував на рішення суду про арешт режисера Білоуса

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на рішення суду про арешт Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток. Кравченко наголосив, що «справедливість є», після того як Печерський районний суд Києва відправив Білоуса під варту без можливості внесення застави.

Кримінал та НП • 22 жовтня, 14:22 • 2335 перегляди
Захист Андрія Білоуса у суді заявив, що потерпілі дівчатка не врахували, що вчаться акторської майстерності - Офіс Генпрокурора Photo

Під час суду над Андрієм Білоусом захист заявив, що потерпілі дівчатка не врахували навчання акторської майстерності. Суддя висловив жаль через відсутність журналістів на засіданні.

Суспільство • 22 жовтня, 14:10 • 4872 перегляди
Суд на Андрієм Білоусом є першою в історії України справою про харасмент - Офіс Генпрокурора

Суд над колишнім художнім керівником Київського академічного "Молодого театру" Андрієм Білоусом, підозрюваним у сексуальному насильстві, є першою в історії України справою про харасмент, що дійшла до розслідування. Йому висунуто підозру у систематичному зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо дівчат, двоє з яких були неповнолітні.

Суспільство • 22 жовтня, 13:41 • 2498 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою Андрія Білоуса, колишнього художнього керівника Молодого театру, без можливості внесення застави. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суспільство • 22 жовтня, 12:50 • 10293 перегляди
Суд продовжив обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу у закритому режиміPhoto

Печерський районний суд Києва розглядає клопотання про запобіжний захід для колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, підозрюваного у сексуальному насильстві. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без можливості застави.

Суспільство • 22 жовтня, 11:19 • 2722 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto

Скорпіон, 8-й знак зодіаку (23 жовтня – 22 листопада), характеризується загадковістю, жагою до боротьби та інтуїцією. Він пристрасний у коханні та безкомпромісний стратег у роботі.

Суспільство • 22 жовтня, 05:30 • 46270 перегляди
Обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу: суд відклав засідання до завтра Photo

Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу ексхудожньому керівнику Молодого театру Андрію Білоусу на 22 жовтня. Прокуратура вимагає тримання під вартою без застави для підозрюваного у сексуальному насильстві щодо студенток.

Суспільство • 21 жовтня, 14:52 • 3332 перегляди
Режисер Білоус вперше прокоментував скандал зі звинуваченням у сексуальному насиллі: що сказав

У Печерському суді Києва розглядають клопотання про запобіжний захід Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Білоус відкидає всі звинувачення, називаючи їх змовною кампанією.

Суспільство • 21 жовтня, 12:37 • 3536 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу у закритому режиміPhoto

У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Розгляд клопотання відбувається в закритому режимі.

Суспільство • 21 жовтня, 11:47 • 2765 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави

Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток.

Кримінал та НП • 21 жовтня, 10:26 • 23847 перегляди
"Кожен злочин матиме наслідки": Генпрокурор Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Білоуса

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про подання клопотання щодо запобіжного заходу ексдиректору "Молодого театру" Андрію Білоусу, якому оголошено підозру у сексуальному насильстві. Викладачу інкримінують злочини за статтями 152 та 153 Кримінального кодексу України.

Кримінал та НП • 21 жовтня, 09:30 • 2828 перегляди
Ексдиректор "Молодого театру" Білоус отримав підозру у сексуальному насильстві щодо студенток

Ексдиректору "Молодого театру" Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

Кримінал та НП • 21 жовтня, 08:32 • 2797 перегляди
Ексклюзив
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру Андрія Білоуса. Кримінальне провадження відкрито за статтею, що стосується сексуального насильства.

Суспільство • 21 жовтня, 05:35 • 21578 перегляди