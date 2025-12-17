Сина режисера Роба Райнера обвинуватили у вбивстві батьків, йому може загрожувати смертна кара
Київ • УНН
Ніку Райнеру висунули обвинувачення у вбивстві його батьків, Роба Райнера та Мішель Сінгер Райнер. Йому загрожує смертна кара або довічне ув'язнення.
Проти сина голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель Ніка Райнера у США висунули обвинувачення у вбивстві через смерть його батьків, про що повідомив окружний прокурор Натан Хочман, пише УНН.
Деталі
"Окружний прокурор округу Лос-Анджелес Натан Дж. Хочман разом із поліцейським департаментом Лос-Анджелеса оголосили, що 32-річному Ніку Райнеру сьогодні висунуто обвинувачення у вбивстві своїх батьків, голлівудської зірки Роба Райнера та фотографа-продюсера Мішель Сінгер Райнер, які сталися на вихідних у будинку подружжя в Брентвуді", - повідомили в офісі окружного прокурора.
Як вказано, "Райнеру висунуто два обвинувачення у вбивстві за особливих обставин".
Якщо Райнера визнають винним за висунутими обвинуваченнями, йому загрожує смертна кара або довічне ув'язнення у в'язниці штату без права на умовно-дострокове звільнення.
Доповнення
Відомий голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина, продюсерка Мішель Сінгер Райнер, були знайдені мертвими у своєму будинку в Брентвуді у Каліфорнії в США у неділю, 14 грудня.
Їхнього сина Ніка Райнера було заарештовано в Лос-Анджелесі в неділю.
Роб Райнер, відомий як режисер таких фільмів, як "Це спинномозкова пункція" (This Is Spinal Tap) та "Коли Гаррі зустрів Саллі" (When Harry Met Sally), мав двох синів та доньку від своєї дружини, з якою прожив 36 років.
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16.12.25, 06:06 • 21749 переглядiв