Сина режисера Роба Райнера обвинуватили у вбивстві батьків, йому може загрожувати смертна кара

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 грудня, 17:02 • 15756 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 34483 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 29281 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 32274 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 28851 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 27362 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28197 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 25021 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 30029 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24905 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
100%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці16 грудня, 22:03 • 8864 перегляди
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 17 грудня, 00:46 • 8498 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ02:29 • 10510 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях02:53 • 16519 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа04:37 • 9760 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 26196 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 40234 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 42762 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 82661 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 76996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Віктор Орбан
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Венесуела
Франція
Реклама
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 1380 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 47665 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 65201 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 64903 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 68397 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Boeing 747
Золото

Сина режисера Роба Райнера обвинуватили у вбивстві батьків, йому може загрожувати смертна кара

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Ніку Райнеру висунули обвинувачення у вбивстві його батьків, Роба Райнера та Мішель Сінгер Райнер. Йому загрожує смертна кара або довічне ув'язнення.

Сина режисера Роба Райнера обвинуватили у вбивстві батьків, йому може загрожувати смертна кара

Проти сина голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель Ніка Райнера у США висунули обвинувачення у вбивстві через смерть його батьків, про що повідомив окружний прокурор Натан Хочман, пише УНН.

Деталі

"Окружний прокурор округу Лос-Анджелес Натан Дж. Хочман разом із поліцейським департаментом Лос-Анджелеса оголосили, що 32-річному Ніку Райнеру сьогодні висунуто обвинувачення у вбивстві своїх батьків, голлівудської зірки Роба Райнера та фотографа-продюсера Мішель Сінгер Райнер, які сталися на вихідних у будинку подружжя в Брентвуді", - повідомили в офісі окружного прокурора.

Як вказано, "Райнеру висунуто два обвинувачення у вбивстві за особливих обставин".

Якщо Райнера визнають винним за висунутими обвинуваченнями, йому загрожує смертна кара або довічне ув'язнення у в'язниці штату без права на умовно-дострокове звільнення.

Доповнення

Відомий голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина, продюсерка Мішель Сінгер Райнер, були знайдені мертвими у своєму будинку в Брентвуді у Каліфорнії в США у неділю, 14 грудня.

Їхнього сина Ніка Райнера було заарештовано в Лос-Анджелесі в неділю. 

Роб Райнер, відомий як режисер таких фільмів, як "Це спинномозкова пункція" (This Is Spinal Tap) та "Коли Гаррі зустрів Саллі" (When Harry Met Sally), мав двох синів та доньку від своєї дружини, з якою прожив 36 років.

Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16.12.25, 06:06 • 21749 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Режисер
Довічне позбавлення волі
Сполучені Штати Америки