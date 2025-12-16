Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків

Ніка Райнера, сина режисера Роба Райнера та його дружини Мішель, заарештували й звинуватили у вбивстві батьків. Про це інформує CBS News посиланням на повідомлення начальника поліції Лос-Анджелеса, передає УНН.

Деталі

Спочатку повідомлялося, що 32-річного Ніка утримують під заставою в 4 мільйони доларів, але пізніше поліція Лос-Анджелеса повідомила, що він перебуває під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці наразі не розкривають деталей, які призвели до підозри щодо Ніка Райнера, зазначивши лише, що його причетність підтвердило розслідування.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі були знайдені мертвими голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина Мішель. Подружжя отримало колоті поранення, що вказує на ймовірне вбивство.

