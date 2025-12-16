$42.190.08
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 7808 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 4156 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 6586 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 7022 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 6516 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 5980 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 12970 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 40284 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 35145 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Ніка Райнера, сина режисера Роба Райнера та його дружини Мішель, заарештували за вбивство батьків. 32-річний Нік перебуває під вартою без права внесення застави.

Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків

Ніка Райнера, сина режисера Роба Райнера та його дружини Мішель, заарештували й звинуватили у вбивстві батьків. Про це інформує CBS News посиланням на повідомлення начальника поліції Лос-Анджелеса, передає УНН.  

Деталі

Спочатку повідомлялося, що 32-річного Ніка утримують під заставою в 4 мільйони доларів, але пізніше поліція Лос-Анджелеса повідомила, що він перебуває під вартою без права внесення застави.

Правоохоронці наразі не розкривають деталей, які призвели до підозри щодо Ніка Райнера, зазначивши лише, що його причетність підтвердило розслідування.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі були знайдені мертвими голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина Мішель. Подружжя отримало колоті поранення, що вказує на ймовірне вбивство.

Голівудський актор Шон Пенн за 1 долар знявся в українському фільмі про війну 19.11.25, 21:55 • 5071 перегляд

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Режисер
Лос-Анджелес