Ракетна атака на Львів: радіаційний фон та шкідливі речовини у повітрі в нормі - ОВА
Київ • УНН
На Львівщині провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційний фон та рівень шкідливих речовин у повітрі в межах норми.
Деталі
За його словами, радіаційний фон у межах норми.
Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили. Дякую профільним службам за оперативність
Разом із тим він попередив, що цієї ночі "можуть бути нові загрози", і закликав у разі оголошення повітряної тривоги негайно перейти в укриття.
Нагадаємо
Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. За даними моніторингових каналів, ворог цілив по Стрийському газовому родовищу та газосховищу у Львівській області ракетою типу "орєшнік".
