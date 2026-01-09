$42.720.15
8 січня, 17:08 • 22345 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 28770 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 28196 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 36039 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 23968 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 17272 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 14385 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18332 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14296 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 53619 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Ракетна атака на Львів: радіаційний фон та шкідливі речовини у повітрі в нормі - ОВА

Київ • УНН

 • 170 перегляди

На Львівщині провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційний фон та рівень шкідливих речовин у повітрі в межах норми.

Ракетна атака на Львів: радіаційний фон та шкідливі речовини у повітрі в нормі - ОВА

На Львівщині провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, радіаційний фон у межах норми.

Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили. Дякую профільним службам за оперативність

- написав Козицький.

Разом із тим він попередив, що цієї ночі "можуть бути нові загрози", і закликав у разі оголошення повітряної тривоги негайно перейти в укриття.

Нагадаємо

Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. За даними моніторингових каналів, ворог цілив по Стрийському газовому родовищу та газосховищу у Львівській області ракетою типу "орєшнік".

Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"08.01.26, 23:57 • 4282 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Львівська область
Львів