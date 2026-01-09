Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці
Київ • УНН
Після оголошення повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи. Атаковано об'єкт критичної інфраструктури, можливо, Стрийське газове родовище.
Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує УНН.
Деталі
За його словами, наразі "з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі".
Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті
Тим часом начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.
Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях
Між тим місцеві пабліки повідомляють, що звуки вибухів на Львівщині було чути навіть у Тернопільській та Рівненській областях. За даними моніторингових каналів, ворог цілив по Стрийському газовому родовищу та газосховищу у Львівській області ракетою типу "орєшнік".
Нагадаємо
Пізно ввечері 8 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї.
