Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці

Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наразі "з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі".

Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті - написав Садовий.

Тим часом начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях - закликав Козицький.

Між тим місцеві пабліки повідомляють, що звуки вибухів на Львівщині було чути навіть у Тернопільській та Рівненській областях. За даними моніторингових каналів, ворог цілив по Стрийському газовому родовищу та газосховищу у Львівській області ракетою типу "орєшнік".

Нагадаємо

Пізно ввечері 8 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї.

