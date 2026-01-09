Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 16338 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 20527 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 23981 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 30493 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 21048 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 15950 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 13368 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17960 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14021 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 52815 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
99%
728мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 8 січня, 13:29 • 14124 перегляди
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі8 січня, 13:50 • 13067 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 17315 перегляди
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію8 січня, 15:47 • 11283 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 8824 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 9026 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів17:08 • 16324 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 17444 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 30478 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 71967 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Венесуела
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 37773 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 41125 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 64836 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 83907 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 125280 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Дипломатка

Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Після оголошення повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи. Атаковано об'єкт критичної інфраструктури, можливо, Стрийське газове родовище.

Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці

Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує УНН.

Деталі

За його словами, наразі "з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі".

Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті

- написав Садовий.

Тим часом начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях

- закликав Козицький.

Між тим місцеві пабліки повідомляють, що звуки вибухів на Львівщині було чути навіть у Тернопільській та Рівненській областях. За даними моніторингових каналів, ворог цілив по Стрийському газовому родовищу та газосховищу у Львівській області ракетою типу "орєшнік".

Нагадаємо

Пізно ввечері 8 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї.

Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула 77-річна жінка, кількість постраждалих зросла до 23 осіб08.01.26, 23:20 • 1718 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Рівненська область
Тернопільська область
Андрій Садовий
Україна
Львів