Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности

После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сейчас "выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе".

Работаем со всеми службами. Оперативно будем информировать о ситуации в городе - написал Садовый.

Тем временем начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

Больше информации – позже. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях - призвал Козицкий.

Между тем местные паблики сообщают, что звуки взрывов на Львовщине были слышны даже в Тернопольской и Ровенской областях. По данным мониторинговых каналов, враг целился по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу во Львовской области ракетой типа "орешник".

Напомним

Поздно вечером 8 января враг массированно атакует Украину различными типами оружия.

