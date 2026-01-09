Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 16403 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 20618 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 24029 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 30561 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 21093 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15965 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 13379 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17961 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14022 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 52826 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
99%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир8 января, 13:29 • 14222 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю8 января, 13:50 • 13185 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 17475 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию8 января, 15:47 • 11394 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 9076 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 9140 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 16403 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 17513 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 30561 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 72008 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Венесуэла
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 37793 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 41148 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 64856 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 83924 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 125295 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка

Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности

Киев • УНН

 • 232 просмотра

После объявления воздушной тревоги во Львове прогремели взрывы. Атакован объект критической инфраструктуры, возможно, Стрыйское газовое месторождение.

Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности

После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сейчас "выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе".

Работаем со всеми службами. Оперативно будем информировать о ситуации в городе

- написал Садовый.

Тем временем начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

Больше информации – позже. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях

- призвал Козицкий.

Между тем местные паблики сообщают, что звуки взрывов на Львовщине были слышны даже в Тернопольской и Ровенской областях. По данным мониторинговых каналов, враг целился по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу во Львовской области ракетой типа "орешник".

Напомним

Поздно вечером 8 января враг массированно атакует Украину различными типами оружия.

Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла 77-летняя женщина, число пострадавших возросло до 23 человек08.01.26, 23:20 • 1782 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Ровненская область
Тернопольская область
Андрей Садовый
Украина
Львов