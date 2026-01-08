Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла 77-летняя женщина, число пострадавших возросло до 23 человек

В результате ракетной атаки по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Подробности

Тем временем в ГСЧС рассказали, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 23 человек, из них 6 детей.

Отмечается, что повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают психологи ГСЧС - говорится в сообщении.

Напомним

В четверг, 8 января, армия РФ ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге. Продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.

