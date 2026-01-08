Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла 77-летняя женщина, число пострадавших возросло до 23 человек
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.
В результате ракетной атаки по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
Подробности
Тем временем в ГСЧС рассказали, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 23 человек, из них 6 детей.
Отмечается, что повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают психологи ГСЧС
Напомним
В четверг, 8 января, армия РФ ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге. Продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.
