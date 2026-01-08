$42.720.15
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла 77-летняя женщина, число пострадавших возросло до 23 человек

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.

Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла 77-летняя женщина, число пострадавших возросло до 23 человек

В результате ракетной атаки по Кривому Рогу погибла 77-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

Подробности

Тем временем в ГСЧС рассказали, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 23 человек, из них 6 детей.

Отмечается, что повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают психологи ГСЧС

- говорится в сообщении.

Напомним

В четверг, 8 января, армия РФ ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге. Продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.

В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения света после атак рф - Вилкул07.01.26, 20:32 • 5368 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог