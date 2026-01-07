В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения света после атак рф - Вилкул
Киев • УНН
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о возможных серьезных аварийных отключениях электроэнергии после массированных атак рф. Жителям рекомендуют набрать воды и зарядить гаджеты, а все пункты несокрушимости работают.
В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии после массированных атак рф. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все, что можно удержать на генераторах, будем держать
По его словам, в городе работают все пункты несокрушимости.
