Эксклюзив
16:27 • 5404 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 10013 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 10001 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 13382 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 18184 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 24670 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 23753 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 24632 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18614 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17433 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения света после атак рф - Вилкул

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о возможных серьезных аварийных отключениях электроэнергии после массированных атак рф. Жителям рекомендуют набрать воды и зарядить гаджеты, а все пункты несокрушимости работают.

В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения света после атак рф - Вилкул

В Кривом Роге возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии после массированных атак рф. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Возможны серьезные аварийные отключения электроэнергии. На всякий случай наберите воды и зарядите гаджеты, пожалуйста. Все, что можно удержать на генераторах, будем держать

- сообщил Вилкул.

По его словам, в городе работают все пункты несокрушимости.

Антонина Туманова

