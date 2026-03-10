На фронте погиб военный и медийщик Владимир Фомиченко-Закуцкий

На войне погиб бывший директор по маркетингу Заборона Медиа Владимир Фомиченко-Закуцкий. Об этом Институту массовой информации сообщила руководительница Фонда 2402 (Daily Humanity) Екатерина Сергацкова, передает УНН.

Детали

Как сообщила Сергацкова, официально о гибели Владимира сообщили сегодня, 10 марта. Известно, что он погиб 26 февраля 2026 года в Покровске (Донецкая область) во время выполнения боевого задания.

По ее словам, Владимир работал директором по маркетингу Заборона Медиа с 2021 года, был активно включен в развитие бизнес-модели и построение аудитории. До этого он работал в маркетинге Film.ua и вообще в киноиндустрии был большую часть жизни.

Также он сыграл важную роль в запуске фонда 2402 Foundation (в первые месяцы полномасштабного вторжения был волонтером, помогал организовывать тренинги по безопасности для журналистов, распространял информацию о мерах безопасности и помогал с поиском специалистов).

"Он ушел на фронт в конце 2022 года, говорил, что не может больше оставаться гражданским, потому что у него есть обязанность защищать страну и всех нас. Был простым солдатом, но много учился и быстро научился управлять дронами и наводить дронами более крупные, сложные системы, в том числе иностранные", – рассказала Екатерина.

Добавим

По данным Института массовой информации, Владимир Фомиченко-Закуцкий стал 126-м среди медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.