Ексклюзив
17:36 • 11836 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 35782 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 32831 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 24034 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 30831 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 29587 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 45354 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 54681 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53377 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85480 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
На фронті загинув військовий і медійник Володимир Фоміченко-Закуцький

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

Ексдиректор з маркетингу Заборона Медіа загинув 26 лютого під час виконання завдання у Покровську. Він став 126-м медійником, що поліг через агресію рф.

На фронті загинув військовий і медійник Володимир Фоміченко-Закуцький

На війні загинув колишній директор з маркетингу Заборона Медіа Володимир Фоміченко-Закуцький. Про це Інституту масової інформації повідомила керівниця Фундації 2402 (Daily Humanity) Катерина Сергацкова, передає УНН.

Деталі

Як повідомила Сергацкова, офіційно про загибель Володимира повідомили сьогодні, 10 березня. Відомо, що він загинув 26 лютого 2026 року в Покровську (Донеччина) під час виконання бойового завдання.

За її словами, Володимир працював директором з маркетингу Заборона Медіа з 2021 року, був активно включений до розбудови бізнес-моделі й побудови аудиторії. До цього він працював у маркетингу Film.ua і взагалі в кіноіндустрії був більшу частину життя.

Внаслідок ворожого удару дроном у Краматорську загинули журналісти українського телеканалу23.10.25, 11:49 • 5130 переглядiв

Також він відіграв важливу роль у запуску фонду 2402 Foundation (у перші місяці повномасштабного вторгнення був волонтером, допомагав організовувати тренінги з безпеки для журналістів, поширював інформацію про заходи безпеки й допомагав з пошуком спеціалістів). 

"Він пішов на фронт наприкінці 2022 року, казав, що не може більше лишатися цивільним, бо в нього є обовʼязок захищати країну і всіх нас. Був простим солдатом, але багато вчився і швидко навчився керувати дронами й наводити дронами більші, складніші системи, зокрема іноземні", – розповіла Катерина. 

Додамо

За даними Інституту масової інформації, Володимир Фоміченко-Закуцький став 126-м серед медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

Антоніна Туманова

