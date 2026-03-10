На фронті загинув військовий і медійник Володимир Фоміченко-Закуцький

На війні загинув колишній директор з маркетингу Заборона Медіа Володимир Фоміченко-Закуцький. Про це Інституту масової інформації повідомила керівниця Фундації 2402 (Daily Humanity) Катерина Сергацкова, передає УНН.

Деталі

Як повідомила Сергацкова, офіційно про загибель Володимира повідомили сьогодні, 10 березня. Відомо, що він загинув 26 лютого 2026 року в Покровську (Донеччина) під час виконання бойового завдання.

За її словами, Володимир працював директором з маркетингу Заборона Медіа з 2021 року, був активно включений до розбудови бізнес-моделі й побудови аудиторії. До цього він працював у маркетингу Film.ua і взагалі в кіноіндустрії був більшу частину життя.

Також він відіграв важливу роль у запуску фонду 2402 Foundation (у перші місяці повномасштабного вторгнення був волонтером, допомагав організовувати тренінги з безпеки для журналістів, поширював інформацію про заходи безпеки й допомагав з пошуком спеціалістів).

"Він пішов на фронт наприкінці 2022 року, казав, що не може більше лишатися цивільним, бо в нього є обовʼязок захищати країну і всіх нас. Був простим солдатом, але багато вчився і швидко навчився керувати дронами й наводити дронами більші, складніші системи, зокрема іноземні", – розповіла Катерина.

Додамо

За даними Інституту масової інформації, Володимир Фоміченко-Закуцький став 126-м серед медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.