Внаслідок ворожого удару дроном у Краматорську загинули журналісти українського телеканалу

На Донеччині загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що українські журналісти загинули в Краматорську, внаслідок удару БпЛА російських загарбників.

Повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.

Деталі

У Краматорську на Донеччині, внаслідок удару дроном з боку російських окупантів, загинули журналісти українського телеканалу.

Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін - повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо

У травні 2025 року на війні з російськими загарбниками загинув відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

У березні, в бою проти окупантів на сході України загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков, який служив у Третій штурмовій бригаді. Також, під час виконання бойового завдання, 16 березня на Донеччині загинув Кирило Полікевич - відеограф Суспільне Дніпро.

