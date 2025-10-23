Внаслідок ворожого удару дроном у Краматорську загинули журналісти українського телеканалу
Київ • УНН
Журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули в Краматорську на Донеччині. Їхня смерть настала внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет".
На Донеччині загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що українські журналісти загинули в Краматорську, внаслідок удару БпЛА російських загарбників.
Повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.
Деталі
У Краматорську на Донеччині, внаслідок удару дроном з боку російських окупантів, загинули журналісти українського телеканалу.
Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
Нагадаємо
У травні 2025 року на війні з російськими загарбниками загинув відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.
У березні, в бою проти окупантів на сході України загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков, який служив у Третій штурмовій бригаді. Також, під час виконання бойового завдання, 16 березня на Донеччині загинув Кирило Полікевич - відеограф Суспільне Дніпро.
Французький журналіст загинув від удару російського дрона на Донеччині03.10.25, 20:31 • 7662 перегляди