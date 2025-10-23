Внаслідок ворожого удару дроном у Краматорську загинули журналісти українського телеканалу

$41.760.01
48.370.10
ukenru
07:25 • 9998 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 12328 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 18748 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 12586 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 12551 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20608 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30774 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 17032 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 24680 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 27312 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.2м/с
68%
747мм
Популярнi новини
General Motors створили бюджетний електрокар за $5600Photo23 жовтня, 00:29 • 15286 перегляди
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 18184 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 16627 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 16066 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 8172 перегляди
Публікації
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 18742 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 49919 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 47727 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 42703 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 45862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Вадим Філашкін
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 27665 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 47658 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 61705 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 70509 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60031 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Внаслідок ворожого удару дроном у Краматорську загинули журналісти українського телеканалу

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули в Краматорську на Донеччині. Їхня смерть настала внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет".

Внаслідок ворожого удару дроном у Краматорську загинули журналісти українського телеканалу

На Донеччині загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що українські журналісти загинули в Краматорську, внаслідок удару БпЛА російських загарбників.

Повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.

Деталі

У Краматорську на Донеччині, внаслідок удару дроном з боку російських окупантів, загинули журналісти українського телеканалу.

Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін 

- повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо

У травні 2025 року на війні з російськими загарбниками загинув відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання.

У березні, в бою проти окупантів на сході України загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков, який служив у Третій штурмовій бригаді. Також, під час виконання бойового завдання, 16 березня на Донеччині загинув Кирило Полікевич - відеограф Суспільне Дніпро.

Французький журналіст загинув від удару російського дрона на Донеччині03.10.25, 20:31 • 7662 перегляди

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніМультимедіа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вадим Філашкін
Донецька область
Краматорськ