16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Французький журналіст загинув від удару російського дрона на Донеччині

Київ • УНН

 2500 перегляди

Французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від прицільного удару FPV-дрона, а його колега Григорій Іванченко з Kyiv Independent отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах з написом "PRESS".

Французький журналіст загинув від удару російського дрона на Донеччині

Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS", повідомила 4-й окрема важка механізована бригада, пише УНН.

Внаслідок прицільного удару ворожого fpv-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний 

- йдеться у дописі.

Як повідомляється, обидва журналісти були в бронежилетах, на яких були написи "PRESS".

Ворог вчергове цинічно порушув норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії 

- наголосили воїни 4 ОМБ.

Антоніна Туманова

Війна в Україні