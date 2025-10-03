Французький журналіст загинув від удару російського дрона на Донеччині
Київ • УНН
Французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від прицільного удару FPV-дрона, а його колега Григорій Іванченко з Kyiv Independent отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах з написом "PRESS".
Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а його колега з Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав поранення. Обидва працювали у бронежилетах із написом "PRESS", повідомила 4-й окрема важка механізована бригада, пише УНН.
Внаслідок прицільного удару ворожого fpv-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний
Як повідомляється, обидва журналісти були в бронежилетах, на яких були написи "PRESS".
Ворог вчергове цинічно порушув норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії
Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність04.09.25, 14:56 • 2791 перегляд