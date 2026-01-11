Сьогодні повномасштабна агресія росії проти України досягла символічної межі - 1418 днів. Саме стільки тривала німецько-радянська війна (1941–1945 рр.), яку радянська історіографія виокремлювала як "Велику Вітчизняну". Попри тривалу підготовку та значну перевагу в ресурсах, за цей час російській армії не вдалося досягти стратегічних цілей. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з історичною періодизацією, війна срср проти нацистської Німеччини тривала 1418 днів: від нападу 22 червня 1941 року до капітуляції Берліна 9 травня 1945 року. За цей період лінія фронту пройшла шлях від кордонів срср до Поволжя і назад - до серця Німеччини.

У поточному конфлікті за аналогічний період росія втратила контроль над значними територіями, окупованими на початку вторгнення (зокрема, частинами півночі, Харківщини та Херсонщини), і перейшла до виснажливих позиційних боїв на Донбасі. Аналітики зазначають, що запланований раніше "бліцкриг" кремля перетворився на найтриваліший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

Статус війни в Україні

В українській історичній науці та законодавстві термін "Велика Вітчизняна війна" не вживається з 2015 року. Україна розглядає події 1939–1945 років як Другу світову війну, в яку український народ вступив 1 вересня 1939 року.

Нинішній спротив російській агресії офіційний Київ визначає як повномасштабну визвольну війну за незалежність і територіальну цілісність, тривалість якої вже перевищила термін активних бойових дій на Східному фронті минулого століття.

