"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні

$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:55 • 670 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 1236 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 1984 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 10080 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 18224 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 37335 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34290 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34096 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28160 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22319 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
73%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО9 січня, 23:56 • 7316 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 7874 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 10372 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 20888 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 4472 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 23401 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 69434 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 97115 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 69981 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 91725 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Музикант
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Франція
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 63260 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65461 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86557 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 104808 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145259 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
BFM TV

"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Дональд Трамп все більше розчаровується у володимирі путіні, вважаючи його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Зеленського. Американський лідер змінив свою позицію щодо російського диктатора.

"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні

Російський диктатор володимир путін все більше розчарову президента США Дональда Трампа. Американський лідер бачить у ньому більшу перешкоду для миру в Україні, ніж у Володимирі Зеленському. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Співрозмовники видання також наголошують, що рішення президента США захопити російський нафтовий танкер та підтримати новий законопроект про санкції стали сигналом для путіна про те, що в нього закінчується час для припинення війни.

Джерело, близьке до найближчого оточення президента США, сказало: "Він використовує метод батога і пряника. І я думаю, що пряник у нього скінчився".

Інше джерело повідомило, що стратегія "два кроки вперед, один крок назад" у переговорах дедалі більше "втомлює" Трампа.

У минулому Трамп тепло відгукувався про путіна і казав, що Україна винна у війні. Однак кілька нинішніх та колишніх вашингтонських чиновників заявили, що мислення адміністрації Трампа все більше відповідає європейській точці зору, згідно з якою путін тягне час.

У середу американські спецназівці ризикували зіткнутися з москвою, коли піднялися на борт танкера, зареєстрованого в росії і позначеного як порушник санкцій.

Декілька годин потому Білий дім підтвердив, що Трамп "схвалив" законопроект про санкції під час зустрічі з Ліндсі Гремом, одним з найвідоміших прихильників жорсткої лінії щодо росії в Сенаті.

Законопроект надасть президентові надзвичайні повноваження щодо ізоляції росії, включаючи можливість запровадження 500-відсоткових мит на товари, що імпортуються з країн, які закуповують російську нафту, нафтопродукти чи уран.

Один колишній чиновник сказав: "Адміністрацію втомлює те, що росіяни використовують стратегію "два кроки вперед, один крок назад"... здається, що вони готові, а потім, коли виникають питання, на які, як ми думали, вони будуть готові, вони або нарощують зусилля, або на якийсь час припиняють розмови".

Україна, за його словами, була більш схильна до компромісу.

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру09.01.26, 23:32 • 12123 перегляди

Додамо

Видання зауважує, що Трамп демонструє мінливу позицію щодо обох сторін у російсько-українській війні, намагаючись виконати передвиборчу обіцянку забезпечити мир.

Часті заяви про те, що він вірить у серйозність намірів путіна встановити мир в Україні, стурбували союзників Зеленського в Європі. Вони вказують на те, що теплі бесіди між двома лідерами часто супроводжувалися ракетними та безпілотними атаками.

За день до зустрічі Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго наприкінці минулого року росія запустила балістичні ракети та безпілотники по Києву, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина.

Британський чиновник заявив, що в результаті менталітет адміністрації Трампа став ближчим до європейського погляду на конфлікт, ніж будь-коли раніше. Він сказав: "Постійна жорстокість путіна, його мерзенна поведінка та гра в ігри не залишаються непоміченими адміністрацією".

У четвер заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Ламмі зустрівся з віце-президентом Джей Ді Венсом у Білому домі. Очікувалось, що переговори буде зосереджено на пропозиції США підтримати гарантії безпеки для захисту України у разі повторного нападу росії.

Як і очікувалося, мщс путіна засудило ці плани і заявило, що будь-яке розміщення західних військ на території України розглядатиметься як "законні цілі".

Прессекретар заявила: "мзс росії попереджає, що розміщення військових частин, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн на території України класифікуватиметься як іноземне втручання".

Потім росія випустила гіперзвукову балістичну ракету "Орєшнік" по Львівщині. Місто знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту, але, що важливо, що дуже близько від кордону з Польщею, членом НАТО та ЄС. Україна заявила, що це випробування для трансатлантичної спільноти.

На нещодавній пресконференції у Мар-а-Лаго, штат Флорида, пан Трамп висловив особисте невдоволення путіним. Він сказав: "Я не в захваті від путіна, він вбиває надто багато людей".

На день пізніше він спростував заяви росії про те, що Україна завдала удару по одній з резиденцій Путіна за допомогою безпілотника. На борту президентського літака він заявив журналістам: Я не вірю, що цей удар був. Ми не віримо, що це сталося тепер, коли ми змогли це перевірити".

Колишній співробітник Білого дому сказав, що Трамп також "осмілів" після рейду спецназу із захоплення Ніколаса Мадуро, президента Венесуели. Він сказав: "Це була операція, яку могли провести лише Сполучені Штати чи, можливо, Ізраїль".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Вибори в США
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Львівська область
Девід Леммі
Ніколас Мадуро
Ізраїль
Джей Ді Венс
Білий дім
НАТО
Ліндсі Грем
Венесуела
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида
Київ
Польща