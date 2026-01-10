"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні

Російський диктатор володимир путін все більше розчарову президента США Дональда Трампа. Американський лідер бачить у ньому більшу перешкоду для миру в Україні, ніж у Володимирі Зеленському. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Співрозмовники видання також наголошують, що рішення президента США захопити російський нафтовий танкер та підтримати новий законопроект про санкції стали сигналом для путіна про те, що в нього закінчується час для припинення війни.

Джерело, близьке до найближчого оточення президента США, сказало: "Він використовує метод батога і пряника. І я думаю, що пряник у нього скінчився".

Інше джерело повідомило, що стратегія "два кроки вперед, один крок назад" у переговорах дедалі більше "втомлює" Трампа.

У минулому Трамп тепло відгукувався про путіна і казав, що Україна винна у війні. Однак кілька нинішніх та колишніх вашингтонських чиновників заявили, що мислення адміністрації Трампа все більше відповідає європейській точці зору, згідно з якою путін тягне час.

У середу американські спецназівці ризикували зіткнутися з москвою, коли піднялися на борт танкера, зареєстрованого в росії і позначеного як порушник санкцій.

Декілька годин потому Білий дім підтвердив, що Трамп "схвалив" законопроект про санкції під час зустрічі з Ліндсі Гремом, одним з найвідоміших прихильників жорсткої лінії щодо росії в Сенаті.

Законопроект надасть президентові надзвичайні повноваження щодо ізоляції росії, включаючи можливість запровадження 500-відсоткових мит на товари, що імпортуються з країн, які закуповують російську нафту, нафтопродукти чи уран.

Один колишній чиновник сказав: "Адміністрацію втомлює те, що росіяни використовують стратегію "два кроки вперед, один крок назад"... здається, що вони готові, а потім, коли виникають питання, на які, як ми думали, вони будуть готові, вони або нарощують зусилля, або на якийсь час припиняють розмови".

Україна, за його словами, була більш схильна до компромісу.

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру

Додамо

Видання зауважує, що Трамп демонструє мінливу позицію щодо обох сторін у російсько-українській війні, намагаючись виконати передвиборчу обіцянку забезпечити мир.

Часті заяви про те, що він вірить у серйозність намірів путіна встановити мир в Україні, стурбували союзників Зеленського в Європі. Вони вказують на те, що теплі бесіди між двома лідерами часто супроводжувалися ракетними та безпілотними атаками.

За день до зустрічі Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго наприкінці минулого року росія запустила балістичні ракети та безпілотники по Києву, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина.

Британський чиновник заявив, що в результаті менталітет адміністрації Трампа став ближчим до європейського погляду на конфлікт, ніж будь-коли раніше. Він сказав: "Постійна жорстокість путіна, його мерзенна поведінка та гра в ігри не залишаються непоміченими адміністрацією".

У четвер заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Ламмі зустрівся з віце-президентом Джей Ді Венсом у Білому домі. Очікувалось, що переговори буде зосереджено на пропозиції США підтримати гарантії безпеки для захисту України у разі повторного нападу росії.

Як і очікувалося, мщс путіна засудило ці плани і заявило, що будь-яке розміщення західних військ на території України розглядатиметься як "законні цілі".

Прессекретар заявила: "мзс росії попереджає, що розміщення військових частин, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн на території України класифікуватиметься як іноземне втручання".

Потім росія випустила гіперзвукову балістичну ракету "Орєшнік" по Львівщині. Місто знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту, але, що важливо, що дуже близько від кордону з Польщею, членом НАТО та ЄС. Україна заявила, що це випробування для трансатлантичної спільноти.

На нещодавній пресконференції у Мар-а-Лаго, штат Флорида, пан Трамп висловив особисте невдоволення путіним. Він сказав: "Я не в захваті від путіна, він вбиває надто багато людей".

На день пізніше він спростував заяви росії про те, що Україна завдала удару по одній з резиденцій Путіна за допомогою безпілотника. На борту президентського літака він заявив журналістам: Я не вірю, що цей удар був. Ми не віримо, що це сталося тепер, коли ми змогли це перевірити".

Колишній співробітник Білого дому сказав, що Трамп також "осмілів" після рейду спецназу із захоплення Ніколаса Мадуро, президента Венесуели. Він сказав: "Це була операція, яку могли провести лише Сполучені Штати чи, можливо, Ізраїль".