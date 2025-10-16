Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США вважає зустріч путіна та Зеленського все ще можливою. Трамп прагне
сприяти миру в Україні, а путін має намір зустрітися з ним.
Президент США Трамп заявив, що США та Ізраїль втрутяться, якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі. Це не було частиною угоди, і вони не матимуть іншого вибору, як втрутитися.
Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом для узгодження пріоритетів перед
зустріччю президентів України та США. Обговорювалися питання військової співпраці, санкцій проти рф та повернення депортованих
дітей.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі зросла найбільше за понад 50 років спостережень, зафіксовано різкий стрибок CO2 між 2023 і 2024 роками. Основною причиною є спалювання викопного палива та масштабні лісові пожежі, що посилює екстремальні погодні явища.
Українська делегація зустрілася з конгресменом США Френчем Хіллом, який заявив, що поточних санкцій недостатньо для руйнування
російської економіки. Він підтримав ідею позики Україні для закупівлі зброї із залученням заморожених російських активів.