Якщо Хамас продовжить вбивати людей у Газі, ми втрутимося - Трамп

Президент США Трамп заявив, що США та Ізраїль втрутяться, якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі. Це не було частиною угоди, і вони не матимуть іншого вибору, як втрутитися.