Трамп підписав указ про послаблення правил щодо марихуани в США

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ про послаблення федеральних правил щодо марихуани, що може ще більше змінити десятиліття жорсткої політики щодо марихуани, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Указ Трампа доручає генеральному прокурору швидко вжити заходів щодо перекласифікації марихуани. Якщо це станеться, психоактивна рослина буде внесена до списку звичайних знеболювальних, кетаміну та тестостерону як менш небезпечний наркотик.

Таке рішення стане однією з найважливіших федеральних змін у політиці щодо марихуани за останні десятиліття. Воно може змінити індустрію канабісу, вивільнити мільярди на фінансування досліджень та відкрити двері, які давно були закриті для банків та інвесторів, пише видання.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер привітав цей крок, тоді як десятки законодавців у власній Республіканській партії Трампа розкритикували це рішення.

За словами Трампа, марихуана все ще залишатиметься незаконною на федеральному рівні та підпадатиме під дію низки місцевих законів по всій країні. Деякі галузеві експерти заявили, що для створення стабільнішого регулювання все ще потрібні дії Конгресу.

"У нас є люди, які благають мене зробити це, люди, які десятиліттями страждають від сильного болю", - сказав Трамп журналістам у Білому домі. Але президент США також сказав, що контрольовані речовини є ризикованими, і що експерименти його не цікавлять.

"Я цього не хочу, добре?", – сказав він, додавши: "Я не збираюся це приймати. Але багато людей цього хочуть. Багатьом людям це потрібно".

Високопоставлені посадовці адміністрації заявили, що основною метою указу було збільшення медичних досліджень марихуани та пов'язаних з нею продуктів, щоб зрозуміти їхні ризики та потенціал для лікування. Центри Medicare та Medicaid Services планують дозволити деяким бенефіціарам використовувати продукти CBD, отримані з конопель, уже у квітні.

У четвер десятки республіканців у Палаті представників та Сенаті США звернулися до Трампа з проханням не підписувати цей указ. "Перекласифікація марихуани як наркотику Списку III дасть неправильний сигнал американським дітям, сприятиме розвитку наркокартелів та зробить наші дороги більш небезпечними", - заявили вони.

Марихуана є найпоширенішим незаконним наркотиком у світі та Сполучених Штатах. Майже кожен п'ятий житель США в рік вживає її, згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань США. Мільйони американців були заарештовані за зберігання цього наркотику, навіть попри те, що зростаючі підприємства, що котируються на фондових біржах, продають продукти, пов'язані з канабісом.

Прокурори, поліція та судді можуть пом'якшити підхід до кримінального переслідування у відповідь на зростання популярності.

Як зазначається, Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) має переглянути рекомендацію щодо внесення марихуани до Списку III згідно із законом США про контрольовані речовини та ухвалити рішення щодо перекласифікації. Це питання застрягло в бюрократичному процесі в агентстві.

Згідно із законом, марихуана внесена до Списку I, як героїн, екстазі та пейот. Ця класифікація вказує на високий потенціал зловживання та відсутність наразі визнаного медичного використання. Препарати Списку III вважаються такими, що менш викликають залежність, та мають законне медичне використання.

Навіть за умови перекласифікації марихуана все ще розглядатиметься як контрольована речовина на федеральному рівні, а її використання підлягатиме суворим обмеженням та кримінальному покаранню.

На місцевому рівні існує різноманітне законодавство, від штатів, де вживання та зберігання повністю легальні, до штатів, де вони повністю незаконні. З моменту, коли Каліфорнія вперше дозволила медичне використання марихуани в 1996 році, 30-річна тенденція рухалася до послаблення регулювання.

Акції компаній, пов'язаних з канабісом, зросли на новинах з Вашингтона, але впали від 3% до 12% на момент закриття торгів у четвер. Акції Tilray, що котируються на американській біржі, впали на 4,2%, Aurora Cannabis - на 3,4%, SNDL - майже на 1,5%, а Canopy Growth впала приблизно на 12% до закриття торгів. Акції раніше зросли на 6-12% у другій половині дня торгів, перш ніж змінити курс.

Щонайменше два аналітики заявили, що очікування включення до указу обов'язкового банківського обслуговування підприємств, які займаються каннабісом, а потім їх відсутність, могли викликати деяке розчарування серед інвесторів.

