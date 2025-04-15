Центри контролю та профілактики захворювань

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19446 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 134179 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125309 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126759 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125268 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127852 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192435 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76763 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164013 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115349 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37226 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48129 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48910 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38690 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 21574 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15897 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38750 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48969 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 134193 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 192441 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1440 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10341 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12550 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108406 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110069 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Центри контролю та профілактики захворювань

Новини по темi

Діабет у вагітних жінок може підвищити ризик аутизму у дітей - дослідження

Діабет у вагітних збільшує ризик порушень розвитку мозку у дітей на 28%, зокрема аутизму та СДУГ. Ризик вищий при діабеті до вагітності.

Здоров'я • 8 квітня, 08:34 • 10046 перегляди

У Маріуполі зафіксовано спалах пташиного грипу: заражено близько 700 курей

В окупованому Маріуполі зафіксували спалах пташиного грипу, вірус виявили у курей з приватного сектору. За словами окупаційної влади, заражено близько 700 курей.

Суспільство • 2 квітня, 16:04 • 16138 перегляди

Трамп вводить нові тарифи на імпорт з Мексики, Канади та Китаю через наркотики

США запроваджує додаткові мита на імпорт з Мексики, Канади (25%) та Китаю (10%) через проблему з фентанілом. Нові тарифи набудуть чинності 4 березня на тлі кризи, яка у 2023 році забрала понад 72 тисячі життів.

Новини Світу • 27 лютого, 23:08 • 29372 перегляди

В США дитина померла від кору вперше за 10 років

У Західному Техасі від кору померла нещеплена дитина - перший летальний випадок у США за десятиліття. Спалах хвороби поширився на два штати, заразивши понад 130 осіб, переважно дітей.

Новини Світу • 26 лютого, 20:02 • 32976 перегляди

Вакцинація знижує ризик тривалого перебігу Covid у дітей і не спричиняє раптової смерті - звіт

Вакцинація знижує ризик тривалого COVID у дітей на 57-73%. Дослідження також спростовує зв'язок між вакцинами та раптовою серцевою смертю у молодих спортсменів.

Здоров'я • 25 лютого, 09:03 • 27765 перегляди

Маск вимагає від держслужбовців США звітувати про роботу під загрозою звільнення

Працівники федеральних агентств США мають відзвітувати про 5 основних завдань за минулий тиждень до 24 лютого. Невиконання вимоги може розцінюватися як добровільна відставка, хоча законність такого рішення викликає сумніви.

Новини Світу • 23 лютого, 10:04 • 24536 перегляди

Пташиний грип H5N1 може без явних ознак поширюватися серед тварин і людей - дослідження 

CDC виявило випадки зараження H5N1 у трьох ветеринарів, які працювали з коровами. Дослідження показує, що вірус може поширюватися безсимптомно, оминаючи системи спостереження.

Здоров'я • 14 лютого, 10:12 • 25005 перегляди

В Україні запланували довакцинацію для уникнення спалахів інфекцій: МОЗ назвало терміни

В Україні проведуть додаткові раунди вакцинації через недостатнє охоплення щепленнями населення. ЦКПХ організує виїзні вакцинальні команди для віддалених громад у найближчі місяці.

Суспільство • 11 лютого, 09:17 • 27376 перегляди

Глава ВООЗ закликає світових лідерів тиснути на Вашингтон через рішення Трампа про вихід з агентства

Тедрос Гебреєсус закликав країни-члени ВООЗ тиснути на Вашингтон щодо скасування рішення про вихід з організації. США планують офіційно покинути ВООЗ 22 січня 2026 року.

Здоров'я • 3 лютого, 14:12 • 30816 перегляди

CDC відкликає наукові роботи через нову директиву Трампа щодо гендерної політики

Центр США з контролю захворювань наказав відкликати всі наукові роботи для перегляду згідно з указом Трампа про визнання лише двох статей. Експерти та редактори наукових журналів критикують це рішення як неконституційне.

Здоров'я • 3 лютого, 07:43 • 31395 перегляди

В Києві зафіксовано один випадок метапневмовірусу: що варто знати про HMPV

У столиці зафіксовано один лабораторно підтверджений випадок метапневмовірусу людини. Рівень захворюваності на HMPV нижчий за попередні роки. В Україні загалом виявлено 14 випадків від початку епідсезону.

Київ • 9 січня, 10:25 • 48943 перегляди

Метапневмовірус в Україні: у ЦГЗ запевнили, що ситуація контрольована

Центр громадського здоров'я повідомляє, що ситуація з метапневмовірусом в Україні контрольована. Зафіксовано 13 випадків захворювання, яке протікає легше за грип і рідко викликає ускладнення.

Суспільство • 6 січня, 11:18 • 25285 перегляди

У Китаї зафіксовано спалах захворювань, пов'язаних із метапневмовірусом: лікарні переповнені дітьми

У Китаї зафіксовано значний спалах метапневмовірусу, що викликає симптоми схожі на грип та COVID-19. Вірус переважно вражає дітей до 14 років, спричиняючи високий рівень госпіталізацій.

Здоров'я • 5 січня, 08:43 • 35452 перегляди

Китай відповів ВООЗ, що ділився інформацією про COVID, "нічого не приховуючи"

ВООЗ закликала Китай надати більше даних про походження COVID-19. Пекін заперечує звинувачення та стверджує, що поділився всією інформацією "без приховування".

COVID-19 • 31 грудня, 12:18 • 23236 перегляди

Чи стане пташиний грип наступною пандемією? CDC відстежує "червоні прапорці"

CDC повідомляє про тривожні мутації вірусу пташиного грипу після першого важкого випадку в США. У 10 штатах зареєстровано 65 випадків захворювання, з них 37 у Каліфорнії.

Здоров'я • 31 грудня, 08:28 • 24621 перегляди

Вірус пташиного грипу, імовірно, мутував у пацієнта в США - CDC

CDC повідомили про імовірну мутацію вірусу пташиного грипу у першого важкохворого пацієнта в США. Вірус змінився для кращого зв'язування з рецепторами дихальних шляхів людини, але ризик для населення залишається низьким.

Здоров'я • 28 грудня, 09:57 • 20347 перегляди

Перший випадок пташиного грипу у людини зафіксовано в Лос-Анджелесі

В окрузі Лос-Анджелес виявлено перший випадок зараження людини пташиним грипом H5 після контакту з хворою худобою. Пацієнт має легкі симптоми та відновлюється вдома після лікування противірусними препаратами.

Суспільство • 24 грудня, 06:27 • 17203 перегляди

Трамп обрав критика карантину через Covid на посаду керівника головного агентства з охорони здоров'я США

Дональд Трамп обрав Джея Бхаттачарію, відомого скептика карантинних заходів, на посаду директора NIH. Бхаттачарія є автором суперечливої Грейт-Баррінгтонської декларації, що пропонувала альтернативу локдауну.

Новини Світу • 27 листопада, 07:39 • 14632 перегляди

В США масовий спалах кишкової палички через органічну моркву

Компанія Grimmway Farms відкликає органічну моркву через зараження E. coli у 18 штатах США. Зафіксовано 39 випадків захворювання, 15 госпіталізацій та одну смерть.

Здоров'я • 18 листопада, 06:44 • 17197 перегляди

У США зафіксували перший випадок зараження людини новим штамом віспи мавп

У Каліфорнії зафіксовано перший випадок зараження штамом віспи мавп "clade I" після повернення пацієнта зі Східної Африки. Хворий отримав лікування, перебуває на самоізоляції вдома, а CDC відстежує його контакти.

Новини Світу • 17 листопада, 02:47 • 23538 перегляди

Україна отримала 270 тисяч доз вакцини від правця та дифтерії: що варто знати

ЮНІСЕФ доставив в Україну 270 тисяч доз вакцини проти правця та дифтерії, закуплених урядом Франції. Розподіл вакцини між регіонами розпочався та завершиться у листопаді.

Суспільство • 5 листопада, 12:55 • 16528 перегляди
Ексклюзив

У Центрі громадського здоров'я пояснили, чи є в Україні ризики епідемії вірусу Марбург

Фахівці сфери епідемічної безпеки оцінюють ризики виникнення епідемії Марбург в Україні як низькі. В країні ніколи не реєструвалися випадки цієї хвороби, а умови для ускладнення ситуації відсутні.

Суспільство • 4 листопада, 11:31 • 159780 перегляди

Акції McDonald's показали падіння на 9% на тлі спалаху кишкової палички в США

Центри контролю захворювань США розслідують спалах E. coli, пов'язаний з гамбургерами Quarter Pounder. Зареєстровано 49 випадків захворювання, 1 смерть. McDonald's тимчасово вилучив бургери з меню в постраждалих регіонах.

Економіка • 23 жовтня, 09:59 • 16010 перегляди

У Хмельницькій області виявлено два випадки гарячки Західного Нілу

У Хмельницькій області зафіксовано два лабораторно підтверджені випадки гарячки Західного Нілу. Пацієнти - 55-річний чоловік та 21-річна дівчина - звернулися за допомогою 31 серпня і наразі перебувають на стаціонарному лікуванні.

Суспільство • 19 вересня, 10:29 • 19344 перегляди

Лише за тиждень у Запоріжжі зафіксували 6 випадків хвороби Лайма

В Запоріжжі з 26. 07 по 02.08.2024 зареєстровано 6 випадків захворювання на хворобу Лайма. Центр контролю та профілактики хвороб попереджає про сезон активності кліщів та закликає бути обережними на природі.

Суспільство • 7 серпня, 12:02 • 15618 перегляди

Президент США Джо Байден захворів на COVID-19

Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 після заходу в Лас-Вегасі. Президент США вакцинований, має легкі симптоми та самоізолюється вдома в Делавері, продовжуючи виконувати свої обов'язки.

Політика • 17 липня, 22:34 • 103497 перегляди

Понад 13 % проб води з місць купання на річках та водоймах не відповідають санітарним нормам - Кузін

Станом на кінець червня понад 13% з 490 проб води з поверхневих водойм України не відповідали санітарним нормам через перевищення рівня кишкової палички, що створює ризики кишкових інфекцій, запалення сечовивідних шляхів та потенційно небезпечних для життя станів, таких як гемолітичний уремічний синдром.

Суспільство • 1 липня, 17:33 • 20852 перегляди

У Києві стався спалах гострої кишкової інфекції: всі хворі - діти

Виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до готелю в Києві, що стало приводом для проведення розслідування та тимчасового призупинення виробництва харчових продуктів на підозрюваному об'єкті.

Київ • 17 червня, 17:10 • 51116 перегляди

Київ посилює контроль за безпекою харчових продуктів на тлі спалахів сальмонельозу

Київ посилює контроль за безпекою харчових продуктів через зростання кількості випадків сальмонельозу і ризиків псування продуктів через високі температури та перебої в електропостачанні.

Київ • 16 червня, 13:47 • 59678 перегляди
Ексклюзив

В МОЗ дали поради, як уберегти себе від отруєнь в умовах спеки й "блекауту"

Під час спеки і відключення електроенергії, щоб уникнути харчових отруєнь, ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, яйця і морепродукти, уникайте приготування додаткових страв, не розморожуйте продукти при кімнатній температурі та використовуйте перевірену воду і свіжі продукти.

Здоров'я • 6 червня, 15:12 • 118208 перегляди