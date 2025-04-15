Центри контролю та профілактики захворювань

В МОЗ дали поради, як уберегти себе від отруєнь в умовах спеки й "блекауту"

Під час спеки і відключення електроенергії, щоб уникнути харчових отруєнь, ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, яйця і морепродукти, уникайте приготування додаткових страв, не розморожуйте продукти при кімнатній температурі та використовуйте перевірену воду і свіжі продукти.