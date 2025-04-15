Центри контролю та профілактики захворювань

Діабет у вагітних збільшує ризик порушень розвитку мозку у дітей на 28%, зокрема аутизму та СДУГ. Ризик вищий при діабеті до вагітності.
В окупованому Маріуполі зафіксували спалах пташиного грипу, вірус виявили у курей з приватного сектору. За словами окупаційної влади, заражено близько 700 курей.
США запроваджує додаткові мита на імпорт з Мексики, Канади (25%) та Китаю (10%) через проблему з фентанілом. Нові тарифи набудуть чинності 4 березня на тлі кризи, яка у 2023 році забрала понад 72 тисячі життів.
У Західному Техасі від кору померла нещеплена дитина - перший летальний випадок у США за десятиліття. Спалах хвороби поширився на два штати, заразивши понад 130 осіб, переважно дітей.
Вакцинація знижує ризик тривалого COVID у дітей на 57-73%. Дослідження також спростовує зв'язок між вакцинами та раптовою серцевою смертю у молодих спортсменів.
Працівники федеральних агентств США мають відзвітувати про 5 основних завдань за минулий тиждень до 24 лютого. Невиконання вимоги може розцінюватися як добровільна відставка, хоча законність такого рішення викликає сумніви.
CDC виявило випадки зараження H5N1 у трьох ветеринарів, які працювали з коровами. Дослідження показує, що вірус може поширюватися безсимптомно, оминаючи системи спостереження.
В Україні проведуть додаткові раунди вакцинації через недостатнє охоплення щепленнями населення. ЦКПХ організує виїзні вакцинальні команди для віддалених громад у найближчі місяці.
Тедрос Гебреєсус закликав країни-члени ВООЗ тиснути на Вашингтон щодо скасування рішення про вихід з організації. США планують офіційно покинути ВООЗ 22 січня 2026 року.
Центр США з контролю захворювань наказав відкликати всі наукові роботи для перегляду згідно з указом Трампа про визнання лише двох статей. Експерти та редактори наукових журналів критикують це рішення як неконституційне.
У столиці зафіксовано один лабораторно підтверджений випадок метапневмовірусу людини. Рівень захворюваності на HMPV нижчий за попередні роки. В Україні загалом виявлено 14 випадків від початку епідсезону.
Центр громадського здоров'я повідомляє, що ситуація з метапневмовірусом в Україні контрольована. Зафіксовано 13 випадків захворювання, яке протікає легше за грип і рідко викликає ускладнення.
У Китаї зафіксовано значний спалах метапневмовірусу, що викликає симптоми схожі на грип та COVID-19. Вірус переважно вражає дітей до 14 років, спричиняючи високий рівень госпіталізацій.
ВООЗ закликала Китай надати більше даних про походження COVID-19. Пекін заперечує звинувачення та стверджує, що поділився всією інформацією "без приховування".
CDC повідомляє про тривожні мутації вірусу пташиного грипу після першого важкого випадку в США. У 10 штатах зареєстровано 65 випадків захворювання, з них 37 у Каліфорнії.
CDC повідомили про імовірну мутацію вірусу пташиного грипу у першого важкохворого пацієнта в США. Вірус змінився для кращого зв'язування з рецепторами дихальних шляхів людини, але ризик для населення залишається низьким.
В окрузі Лос-Анджелес виявлено перший випадок зараження людини пташиним грипом H5 після контакту з хворою худобою. Пацієнт має легкі симптоми та відновлюється вдома після лікування противірусними препаратами.
Дональд Трамп обрав Джея Бхаттачарію, відомого скептика карантинних заходів, на посаду директора NIH. Бхаттачарія є автором суперечливої Грейт-Баррінгтонської декларації, що пропонувала альтернативу локдауну.
Компанія Grimmway Farms відкликає органічну моркву через зараження E. coli у 18 штатах США. Зафіксовано 39 випадків захворювання, 15 госпіталізацій та одну смерть.
У Каліфорнії зафіксовано перший випадок зараження штамом віспи мавп "clade I" після повернення пацієнта зі Східної Африки. Хворий отримав лікування, перебуває на самоізоляції вдома, а CDC відстежує його контакти.
ЮНІСЕФ доставив в Україну 270 тисяч доз вакцини проти правця та дифтерії, закуплених урядом Франції. Розподіл вакцини між регіонами розпочався та завершиться у листопаді.
Фахівці сфери епідемічної безпеки оцінюють ризики виникнення епідемії Марбург в Україні як низькі. В країні ніколи не реєструвалися випадки цієї хвороби, а умови для ускладнення ситуації відсутні.
Центри контролю захворювань США розслідують спалах E. coli, пов'язаний з гамбургерами Quarter Pounder. Зареєстровано 49 випадків захворювання, 1 смерть. McDonald's тимчасово вилучив бургери з меню в постраждалих регіонах.
У Хмельницькій області зафіксовано два лабораторно підтверджені випадки гарячки Західного Нілу. Пацієнти - 55-річний чоловік та 21-річна дівчина - звернулися за допомогою 31 серпня і наразі перебувають на стаціонарному лікуванні.
В Запоріжжі з 26. 07 по 02.08.2024 зареєстровано 6 випадків захворювання на хворобу Лайма. Центр контролю та профілактики хвороб попереджає про сезон активності кліщів та закликає бути обережними на природі.
Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 після заходу в Лас-Вегасі. Президент США вакцинований, має легкі симптоми та самоізолюється вдома в Делавері, продовжуючи виконувати свої обов'язки.
Станом на кінець червня понад 13% з 490 проб води з поверхневих водойм України не відповідали санітарним нормам через перевищення рівня кишкової палички, що створює ризики кишкових інфекцій, запалення сечовивідних шляхів та потенційно небезпечних для життя станів, таких як гемолітичний уремічний синдром.
Виявлено спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до готелю в Києві, що стало приводом для проведення розслідування та тимчасового призупинення виробництва харчових продуктів на підозрюваному об'єкті.
Київ посилює контроль за безпекою харчових продуктів через зростання кількості випадків сальмонельозу і ризиків псування продуктів через високі температури та перебої в електропостачанні.
Під час спеки і відключення електроенергії, щоб уникнути харчових отруєнь, ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, яйця і морепродукти, уникайте приготування додаткових страв, не розморожуйте продукти при кімнатній температурі та використовуйте перевірену воду і свіжі продукти.