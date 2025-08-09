У США одержимий через вакцину від COVID стрілок відкрив вогонь біля CDC: є жертви
Київ • УНН
Озброєний чоловік, який вважав, що вакцина проти коронавірусу стала причиною його захворювань, відкрив вогонь біля штаб-квартири CDC в Атланті. Унаслідок інциденту загинув поліцейський, стрілка знайшли застреленим.
Озброєний чоловік, який вважав, що вакцина проти коронавірусу стала причиною його захворювань, відкрив вогонь у п'ятницю біля штаб-квартири Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) в Атланті у США, вбивши поліцейського та поціливши у фасади кількох будівель на території кампусу CDC, повідомили правоохоронці, пише УНН з посиланням на The New York Times.
Деталі
Стрілка знайшли застреленим, але ніхто з мирних жителів не постраждав, повідомили чиновники.
Офіційні особи повідомили про стрілка близько 17:00 за місцевим часом в аптеці прямо навпроти головного входу до штаб-квартири CDC. Поліцейські виявили стрілка на другому поверсі аптеки, але поки неясно, чи його поранили в перестрілці з поліцією, чи він застрелився сам, повідомив на пресконференції в п'ятницю ввечері начальник поліції Атланти Дерін Ширбаум.
Шеф поліції Ширбаум заявив, що на думку слідчих, стрілок був один, його особу не розголошується.
За словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів, чоловік, очевидно, був одержимий вакциною вже давно. Чиновник додав, що чоловік вважав, що причиною його фізичного нездужання стало саме щеплення. Батько чоловіка повідомив про нього владу раніше у п'ятницю, заявивши, що у нього були суїцидальні нахили.
Офіцер Девід Роуз із поліцейського управління округу Де-Калб був одним із перших прибулих на місце та загинув, повідомили офіційні особи.
33-річний офіцер Роуз мав двох дітей, а його дружина вагітна третьою. До першої річниці служби в поліції залишалося лише кілька тижнів. Він закінчив навчання у березні і до отримання офіцерського звання служив у морській піхоті США.
