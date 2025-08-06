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Стрілянина на військовій базі Форт-Стюарт у США: п'ятьох солдатів поранено

Київ • УНН

 • 310 перегляди

П'ятьох військовослужбовців було поранено на базі Форт-Стюарт у Джорджії. Підозрюваного, сержанта Кворнеліуса Редфорда, затримано.

Стрілянина на військовій базі Форт-Стюарт у США: п'ятьох солдатів поранено

У США на Форт-Стюарті (штат Джорджія) було поранено п’ятьох солдатів, що призвело до блокування армійської бази до того, як стрільця заарештували. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався в районі бойової групи 2-ї бронетанкової бригади. Пораненим надали медичну допомогу на місці, а потім доставили до лікарні Вінн Армійської громади для подальшого лікування. Підозрюваний у стрілянині сержант армії США Кворнеліус Редфорд перебуває під вартою.

Хоча в армії заявили, що Редфорд раніше не мав жодних дисциплінарних чи поведінкових проблем, судові записи свідчать про те, що його було заарештовано в окрузі Ліберті 18 травня та звинувачено у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння

- пише видання.

Довідково

Бойова група 2-ї бронетанкової бригади армії США була створена у 2016 році, коли було додано понад 200 машин до піхотного підрозділу чисельністю приблизно 4200 солдатів. Також відома як "Спартанська бригада", армія назвала підрозділ своїми "найсучаснішими наземними бойовими силами".

Форт-Стюарт є найбільшою армійською базою на схід від річки Міссісіпі. Тут проживають тисячі солдатів з числа 3-ї піхотної дивізії армії, та члени їхніх сімей.

Нагадаємо

Міністерство оборони США 31 липня 2025 року оголосило про укладання масштабних контрактів на десятки мільярдів доларів. Угоди охоплюють авіацію, флот, армію, наукові розробки та міжнародну співпрацю, включаючи постачання зброї союзникам.

В армії США назвали справжню вартість параду на честь дня народження Трампа24.07.25, 10:00 • 3850 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
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