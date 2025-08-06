Стрілянина на військовій базі Форт-Стюарт у США: п'ятьох солдатів поранено
Київ • УНН
П'ятьох військовослужбовців було поранено на базі Форт-Стюарт у Джорджії. Підозрюваного, сержанта Кворнеліуса Редфорда, затримано.
У США на Форт-Стюарті (штат Джорджія) було поранено п’ятьох солдатів, що призвело до блокування армійської бази до того, як стрільця заарештували. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.
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Зазначається, що інцидент стався в районі бойової групи 2-ї бронетанкової бригади. Пораненим надали медичну допомогу на місці, а потім доставили до лікарні Вінн Армійської громади для подальшого лікування. Підозрюваний у стрілянині сержант армії США Кворнеліус Редфорд перебуває під вартою.
Хоча в армії заявили, що Редфорд раніше не мав жодних дисциплінарних чи поведінкових проблем, судові записи свідчать про те, що його було заарештовано в окрузі Ліберті 18 травня та звинувачено у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння
Довідково
Бойова група 2-ї бронетанкової бригади армії США була створена у 2016 році, коли було додано понад 200 машин до піхотного підрозділу чисельністю приблизно 4200 солдатів. Також відома як "Спартанська бригада", армія назвала підрозділ своїми "найсучаснішими наземними бойовими силами".
Форт-Стюарт є найбільшою армійською базою на схід від річки Міссісіпі. Тут проживають тисячі солдатів з числа 3-ї піхотної дивізії армії, та члени їхніх сімей.
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