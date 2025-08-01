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США уклали оборонні контракти на десятки мільярдів, як для забезпечення армії США, так і продажу союзникам

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Міністерство оборони США 31 липня 2025 року оголосило про укладання масштабних контрактів на десятки мільярдів доларів. Угоди охоплюють авіацію, флот, армію, наукові розробки та міжнародну співпрацю, включаючи постачання зброї союзникам.

США уклали оборонні контракти на десятки мільярдів, як для забезпечення армії США, так і продажу союзникам

31 липня 2025 року Міністерство оборони США оголосило про укладання низки масштабних контрактів із ключовими підрядниками оборонної галузі. Загальна сума домовленостей сягає десятків мільярдів доларів. Угоди включають як внутрішнє забезпечення армії США, так і продажі союзникам у рамках програми FMS, пише УНН з посиланням на дані Пентагону.

Деталі

Міноборони США оголосило про укладення низки великих контрактів з американськими компаніями. Загалом контракти охоплюють авіацію, флот, армію, наукові розробки, міжнародну співпрацю та модернізацію інфраструктури.

Зокрема, компанія Vertex Aerospace із Міссісіпі отримала контракт на понад 4,3 мільярда доларів на обслуговування літаків T-6 з "необмеженим обсягом постачання".

Паралельно Lockheed Martin уклала угоду на постачання ракет JASSM та LRASM загальною вартістю 4,29 мільярда доларів для потреб США та їхніх союзників, зокрема Польщі, Японії, Нідерландів і Фінляндії. Водночас Raytheon отримала замовлення на виробництво ракет AMRAAM обсягом до 3,5 мільярда доларів для США, країн ЄС, а також України, Тайваню та інших партнерів.

Також Пентагон інвестує в науку та новітні технології: Університет Дейтона отримає майже 100 мільйонів на розробку оборонних систем, а Монтана - понад 30 мільйонів на квантові дослідження. Boeing отримає додаткове фінансування на підтримку літаків-заправників KC-135, а L3Harris - на технічну підтримку авіаційних систем зв’язку.

У межах морських програм компанія General Dynamics збудує новий есмінець класу Arleigh Burke, а Lockheed Martin та Boeing забезпечать постачання запчастин для літаків F-35 та EA-18G. Частина контрактів також стосується модернізації інфраструктури за кордоном - зокрема, на базі в Ісландії. Окремі угоди спрямовані на поліпшення житлових умов персоналу, екологічні послуги, постачання техніки та підтримку підводного флоту.

Наземні сили США також отримали масштабне фінансування. Conco Inc. постачатиме артилерійські контейнери на суму понад 329 мільйонів доларів, а компанія ACC Construction побудує новий навчальний центр у Форт-Гордоні. Крім того, виділено десятки мільйонів на бронювання реактивних систем залпового вогню та загальні будівельні роботи.

У США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за рахунок союзників - WSJ31.07.25, 00:57 • 8194 перегляди

Альона Уткіна

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