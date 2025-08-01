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США заключили оборонные контракты на десятки миллиардов, как для обеспечения армии США, так и для продажи союзникам

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Министерство обороны США 31 июля 2025 года объявило о заключении масштабных контрактов на десятки миллиардов долларов. Соглашения охватывают авиацию, флот, армию, научные разработки и международное сотрудничество, включая поставки оружия союзникам.

США заключили оборонные контракты на десятки миллиардов, как для обеспечения армии США, так и для продажи союзникам

31 июля 2025 года Министерство обороны США объявило о заключении ряда масштабных контрактов с ключевыми подрядчиками оборонной отрасли. Общая сумма договоренностей достигает десятков миллиардов долларов. Соглашения включают как внутреннее обеспечение армии США, так и продажи союзникам в рамках программы FMS, пишет УНН со ссылкой на данные Пентагона.

Детали

Минобороны США объявило о заключении ряда крупных контрактов с американскими компаниями. В целом контракты охватывают авиацию, флот, армию, научные разработки, международное сотрудничество и модернизацию инфраструктуры.

В частности, компания Vertex Aerospace из Миссисипи получила контракт на более чем 4,3 миллиарда долларов на обслуживание самолетов T-6 с "неограниченным объемом поставки".

Параллельно Lockheed Martin заключила соглашение на поставку ракет JASSM и LRASM общей стоимостью 4,29 миллиарда долларов для нужд США и их союзников, в частности Польши, Японии, Нидерландов и Финляндии. В то же время Raytheon получила заказ на производство ракет AMRAAM объемом до 3,5 миллиарда долларов для США, стран ЕС, а также Украины, Тайваня и других партнеров.

Также Пентагон инвестирует в науку и новейшие технологии: Университет Дейтона получит почти 100 миллионов на разработку оборонных систем, а Монтана - более 30 миллионов на квантовые исследования. Boeing получит дополнительное финансирование на поддержку самолетов-заправщиков KC-135, а L3Harris - на техническую поддержку авиационных систем связи.

В рамках морских программ компания General Dynamics построит новый эсминец класса Arleigh Burke, а Lockheed Martin и Boeing обеспечат поставки запчастей для самолетов F-35 и EA-18G. Часть контрактов также касается модернизации инфраструктуры за рубежом - в частности, на базе в Исландии. Отдельные соглашения направлены на улучшение жилищных условий персонала, экологические услуги, поставки техники и поддержку подводного флота.

Наземные силы США также получили масштабное финансирование. Conco Inc. будет поставлять артиллерийские контейнеры на сумму более 329 миллионов долларов, а компания ACC Construction построит новый учебный центр в Форт-Гордоне. Кроме того, выделены десятки миллионов на бронирование реактивных систем залпового огня и общие строительные работы.

В США предложили новый механизм поставок оружия Украине за счет союзников - WSJ31.07.2025, 00:57 • 8200 просмотров

Алена Уткина

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