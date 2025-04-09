Министерство обороны Соединенных Штатов Америки

Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается помощи по безопасности Украине - Пентагон

Пентагон подтвердил, что указ Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не касается военной помощи Украине. Документ влияет только на программы развития, но не на контракты USAI и PDA.