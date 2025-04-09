Министерство обороны Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26021 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны США признал ошибку в ходе плановых учений, приведшую к столкновению военного вертолета с пассажирским самолетом. Инцидент произошел во время стандартной ночной тренировочной миссии.

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Рубио добавил исключения к заморозке помощи США: касается ли что-нибудь Украины

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Трамп неожиданно уволил генеральных инспекторов в ключевых госучреждениях США

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Хегсет стал ближе к посту главы Пентагона: сенаторы проголосовали за продвижение его кандидатуры

Сенат США проголосовал за продвижение кандидатуры Пита Хегсета на должность министра обороны с результатом 51-49. Финальное голосование по утверждению бывшего ведущего Fox News и ветерана ВС США состоится в пятницу.

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Трамп собирается закрыть один из офисов Пентагона

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Указ Трампа об остановке международной поддержки не касается помощи по безопасности Украине - Пентагон

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Трамп объявил новый состав Кабинета министров своей администрации

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Ключевой эксперт Пентагона по вопросам Украины уходит в отставку после выборов в США

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