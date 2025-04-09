Министерство обороны Соединенных Штатов Америки

Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает беспокойство, что США покидают союзников на фоне угрозы от рф.
Илон Маск и команда DOGE изучают, как редактор The Atlantic попал в чат Signal о военной атаке в Йемене. Белый дом подтвердил участие Маска для повышения безопасности коммуникаций.
Минобороны США издало новые правила по запрету трансгендерам служить в армии. Военнослужащие должны пройти оценку на наличие гендерной дисфории.
Федеральный судья США запретил администрации Трампа запрещать трансгендерам служить в армии. Суд признал эту политику дискриминационной, нарушающей конституционные права военнослужащих.
Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине из-за спора с Зеленским. Поставка американской военной техники, включая оружие в пути и в транзитных зонах, будет временно приостановлена.
Пентагон разворачивает дополнительные 3000 военнослужащих и бронетехнику Stryker на границе с Мексикой. Решение принято в рамках противодействия нелегальной миграции, которая стала ключевой темой предвыборной кампании Трампа.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним военным действиям, если Мексика не усилит борьбу с наркокартелями. Мексика пытается избежать конфликта путем усиления пограничного контроля и выдачи наркоторговцев.
Пять бывших министров обороны США призвали Конгресс расследовать массовые увольнения военного руководства Трампом. Среди уволенных - глава Объединенного комитета начальников штабов и другие высокопоставленные военные.
Илон Маск требовал от федеральных работников отчитываться о недельных достижениях под угрозой увольнения. Руководители ключевых ведомств США, включая ФБР и Пентагон, запретили своим работникам отвечать на это требование.
Министерство обороны США временно отложило увольнения тысяч сотрудников на испытательном сроке. Ведомство изучает потенциальное влияние сокращений на боеготовность и работу министерства по всему миру.
Министерство обороны США направило в администрацию Трампа список из 60 000 сотрудников на испытательном сроке. Пентагон также запросил освобождение некоторых офисов и сотрудников от сокращений.
Детская книга "Freckleface Strawberry" актрисы Джулианны Мур попала под запрет в школах Министерства обороны США. Книга рассказывает о девочке, которая учится принимать свои веснушки.
Пит Гегсет во время заседания "Рамштайн" заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года. По его словам, такая цель только затянет войну.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первую встречу с новоназначенным главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом Умеров сообщил в Facebook, опубликовав фото встречи.
За последние двое суток беспилотники атаковали вертолетный завод "ростеха", нефтепровод "куйбышев-лисичанск" и несколько НПЗ в россии. Среди целей оказались объекты в ростовской, волгоградской и краснодарской областях.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск займется сокращением расходов в Пентагоне. Маск уже руководит группой в Департаменте эффективности правительства, которая провела масштабные увольнения в USAID.
Министерство обороны США готовит план полного вывода войск из Сирии в течение 30-90 дней. В стране сейчас находится около 2000 американских военнослужащих, включая 1100 временных ротационных сил.
Военный самолет C-17 доставил первую группу задержанных мигрантов из Техаса на базу Гуантанамо на Кубе. США планируют расширить мощности базы для содержания до 30 тысяч человек и направляют дополнительных морских пехотинцев.
США нанесли авиаудары по боевикам «Исламского государства» в Сомали по приказу Трампа. По словам президента, были уничтожены террористы, которые скрывались в пещерах и угрожали США и их союзникам.
Нескольким высокопоставленным чиновникам ФБР, назначенным Кристофером Рэем, приказали уйти в отставку или на пенсию. Изменения коснулись около пяти «исполнительных помощников директоров», которые занимаются ключевыми расследованиями.
Министр обороны США признал ошибку в ходе плановых учений, приведшую к столкновению военного вертолета с пассажирским самолетом. Инцидент произошел во время стандартной ночной тренировочной миссии.
Государственный секретарь США разрешил продолжить финансирование гуманитарных программ во время 90-дневного моратория. Военная помощь Пентагона для Украины не пострадала, но гражданские программы приостановлены.
Президент США запретил медицинским учреждениям с федеральным финансированием предоставлять услуги по смене пола лицам до 19 лет. Указ запрещает гормональную терапию, хирургические вмешательства и исключает страховое покрытие таких процедур.
Дональд Трамп подписал указ, требующий пересмотра медицинских стандартов для военнослужащих, в частности трансгендерных лиц. Документ может повлиять на тысячи военных и является частью более широкой инициативы по сворачиванию программ разнообразия.
Администрация Трампа без предупреждения уволила генеральных инспекторов в 17 федеральных агентствах США. Увольнения произошли через email-уведомление и без обязательного 30-дневного предупреждения Конгресса.
Сенат США проголосовал за продвижение кандидатуры Пита Хегсета на должность министра обороны с результатом 51-49. Финальное голосование по утверждению бывшего ведущего Fox News и ветерана ВС США состоится в пятницу.
Администрация Трампа намерена прекратить финансирование Центра передового опыта гражданской защиты Пентагона. Решение о закрытии офиса, созданного в 2023 году, требует одобрения Конгресса.
Пентагон подтвердил, что указ Трампа о 90-дневной паузе в предоставлении международной поддержки не касается военной помощи Украине. Документ влияет только на программы развития, но не на контракты USAI и PDA.
45-й президент США Дональд Трамп представил список из 23 кандидатур на ключевые должности в своей будущей администрации. Среди номинантов - Марко Рубио на должность госсекретаря и Роберт Кеннеди-младший на должность министра здравоохранения.
Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России и Украины, покидает свою должность. Ее отставка происходит на фоне победы Трампа и неопределенности относительно будущей политики США в отношении Украины.