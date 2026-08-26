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Boeing получил от Пентагона рамочный контракт на программу F-15 стоимостью до $131,2 млрд

Киев • УНН

 • 2234 просмотра

Соглашение Eagle Crest будет действовать до 2037 года и охватывает F-15EX, модернизацию, обслуживание и инфраструктуру. Первый контракт составляет $343,7 млн.

Boeing получил от Пентагона рамочный контракт на программу F-15 стоимостью до $131,2 млрд

Boeing заключила с Министерством обороны США долгосрочное рамочное соглашение по программе F-15 под названием Eagle Crest. Контракт рассчитан до 2037 года, а его предельная стоимость может достигнуть $131,23 млрд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Программа охватывает значительно больше, чем просто производство новых истребителей. В рамках Eagle Crest предусмотрены производство F-15EX, системная интеграция, модернизация и дооснащение самолетов, техническое обслуживание, создание наземной инфраструктуры, а также комплексная поддержка истребителей на протяжении их эксплуатации.

Заказы в рамках рамочного соглашения планируют заключать до 24 августа 2031 года. При этом при необходимости этот срок могут продлить еще на пять лет. То есть фактическое финансирование программы будет осуществляться отдельными контрактами, а вся заявленная сумма в $131,23 млрд не обязательно будет потрачена.

Первый такой контракт Boeing уже получила. Его стоимость составляет $343,7 млн, а средства пойдут на научно-исследовательские работы, связанные с F-15.

Детали соглашения

Eagle Crest также имеет международный масштаб. Программа распространяется на нынешних и потенциальных иностранных операторов F-15. Пентагон среди них назвал Японию, Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею и Сингапур. Отдельно в перечне оказались Польша и Индонезия.

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Для Польши это особенно интересно, поскольку Варшава рассматривает возможность приобретения F-15EX, а Boeing уже предлагала польской стороне даже частичную локализацию производства. Что касается Индонезии, ситуация сложнее: в феврале 2026 года Boeing фактически отказалась от попыток продать Джакарте F-15EX после длительных переговоров.

При этом само соглашение не означает, что США планируют потратить $131 млрд исключительно на новые истребители. Это своеобразный «зонтик», под которым в течение следующего десятилетия могут заключаться отдельные заказы на самолеты, вооружение, модернизацию, ремонт, логистику и другие услуги.

Интересно, что F-15EX является лишь последней версией платформы, которая впервые поднялась в воздух еще 27 июля 1972 года. Таким образом, Eagle Crest фактически продлевает жизненный цикл истребителя, находящегося на вооружении уже более полувека.

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Степан Гафтко

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