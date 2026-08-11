В США опасаются передавать Украине технологию Patriot из-за возможного её попадания в РФ

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи передать Украине технологию производства ракет для систем Patriot из-за опасений, что они могут попасть в Россию. Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Как напоминает издание, в июле во время саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп сказал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет для Patriot, однако, как отмечает издание, "с тех пор он отказался от своего обещания".

Изменение его позиции было вызвано обострением спора о том, следует ли передавать эту технологию, которая, как опасаются помощники и эксперты, может попасть в руки России - пишет издание.

Речь идет, в частности, о технологии PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker — радаре, произведенном компанией Boeing в Алабаме. Он размещается в носовой части ракеты Patriot, определяет местонахождение цели на последних секундах полета и направляет перехватчик на прямое столкновение с баллистической или крылатой ракетой.

Отказ Украине в доступе к этой технологии может иметь фатальные последствия. Россия готовится к очередной зимней кампании ракетных и беспилотных ударов по городам и энергетической инфраструктуре Украины, тогда как запасы систем Patriot у Зеленского истощаются - добавляет издание.

Также Пентагон осознает, что получение разрешения — это лишь первое препятствие в длительном процессе предоставления Киеву необходимых полномочий в отношении ракет Patriot.

Майкл Каденацци, заместитель министра обороны по вопросам промышленной политики, отметил, что самым сложным будет поиск и сертификация совершенно новой цепочки поставщиков.

Инженеров, которые знают, как это делать, не так уж много. Количество квалифицированных деталей, которые уже имеются в наличии, также ограничено. Поскольку вы строите новую цепочку поставок… поиск квалифицированных поставщиков занимает время - сказал Каденацци.

Кроме того, как указывает издание, хотя 20 стран закупают и эксплуатируют систему Patriot, США тщательно охраняют техническую документацию, необходимую для ее производства, и редко разрешают производство за рубежом. Германия и Япония — единственные страны, имеющие лицензии на собственное производство.

Предоставление Украине разрешения на собственное производство потребует передачи не только оборудования, но и чертежей, программного обеспечения и экспертных знаний, необходимых для сборки этого сложного оружия - говорит источник издания.

Напомним

Украина может найти способ производить ракеты Patriot дешевле и быстрее, чем США. Американские производители опасаются, что Киев усовершенствует Patriot и будет массово производить их дешевле.