В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана

Палата представителей США 10 августа одобрила решение о продвижении масштабного пакета санкций против России и Ирана — всего через несколько дней после того, как Сенат одобрил его подавляющим большинством голосов (86 против 11), тем самым открыв следующий этап усилий Конгресса по подавлению военной экономики Москвы и предоставлению президенту Дональду Трампу дополнительных рычагов давления на Россию с целью заставить её пойти на переговоры с Украиной, сообщает RFE/RL, пишет УНН.

Детали

Этот шаг, пишет издание, был предпринят чрезвычайно быстро — пока Палата представителей находится на августовских каникулах, — когда широкая двухпартийная группа представила дополнение к принятому Сенатом закону Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года.

Законодательство, одобренное в Палате представителей, пишет издание, идентично принятому Сенатом на прошлой неделе.

Законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, будет направлен против российских банков, доходов от энергетики, олигархов, связанного с Кремлём "теневого флота", сетей обхода санкций, а также иностранных правительств и компаний, помогающих поддерживать войну Москвы против Украины. Он также продлит действующие санкции против Ирана до 2031 года.

Быстрый шаг Палаты представителей, как отмечает издание, даёт сторонникам шанс воспользоваться подавляющим двухпартийным перевесом при голосовании в Сенате, но также создаёт потенциально сложные дебаты по поводу положений о тарифах в законопроекте и степени президентских полномочий в отношении стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Представитель Грэма ранее заявил, что сенатор назвал это "законопроектом о адских санкциях".

Сенат США поддержал закон о "адских" санкциях против рф и Ирана — СМИ