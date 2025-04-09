Сенат Соединенных Штатов Америки

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить расходы в Штатах на 1 триллион долларов. Он будет настаивать на масштабных сокращениях расходов.
Республиканцы в Сенате США проголосовали за начало дебатов по бюджетному плану Трампа, который предусматривает сокращение налогов и увеличение расходов на иммиграцию и военные нужды.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.
С начала войны россия потеряла более 4000 танков, заявил генерал Кристофер Каволи. Он также отверг возможность поражения Украины в войне.
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который обеспечивает финансирование федерального правительства на следующие шесть месяцев. Это решение позволило избежать прекращения работы правительственных учреждений.
Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса после встречи с Зеленским. Шумер подчеркнул, что демократы продолжат борьбу за свободу и демократию.
Президент Украины провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и перспективы завершения войны.
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз встретилась с республиканцами для обсуждения сокращений в Департаменте эффективности правительства под руководством Маска. Сенаторы требуют большей прозрачности в отношении изменений в федеральных агентствах.
Палата представителей США приняла бюджетный законопроект с перевесом в 2 голоса. План предусматривает сокращение расходов на $2 трлн в течение 10 лет и включает налоговые льготы на $4,5 трлн.
Министр обороны Хегсет и советник по нацбезопасности Уолтц отказались назвать россию агрессором в войне против Украины. Советники Трампа избегали прямых ответов, называя ситуацию «сложной».
Кэш Пател утвержден директором ФБР с минимальным перевесом в Сенате 51-49. Назначение произошло на фоне масштабных изменений в бюро после возвращения Трампа в Белый дом.
Министр экономики Японии Эдзи Муто планирует визит в США для переговоров по освобождению от пошлин. Япония подчеркивает важность своей высококачественной стали и алюминия для американского рынка.
Украинская команда начала сотрудничество с командой Дональда Трампа над специальным соглашением между странами. Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и встретился с высокопоставленными чиновниками США перед Мюнхенской конференцией.
Президент Украины встретился с двухпартийной делегацией Сената США на Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили военную поддержку, экономическое сотрудничество и развитие критических минералов.
Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.
Республиканское большинство Сената США утвердило Пэм Бонди на должность генерального прокурора США с результатом 54-46. Бонди, бывший генпрокурор Флориды, является преданной союзницей Дональда Трампа и представляла его во время первого импичмента.
Сенат США утвердил Криса Райта на должность министра энергетики 59 голосами против 38. Назначение вызвало споры из-за его связей с нефтяным сектором и взносов в кампанию Трампа.
Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.
Скотт Бессент, новоназначенный министр финансов США, предлагает ввести универсальные тарифы на импорт, начиная с 2,5%. Тарифы планируют постепенно увеличивать ежемесячно для адаптации бизнеса.
Скотт Бессент стал новым министром финансов США, получив 68 голосов "за" в Сенате. Его экономический план предусматривает снижение дефицита бюджета, рост ВВП и увеличение добычи нефти.
Кристи Ноэм утверждена Сенатом США на должности министра национальной безопасности с результатом 59 против 34 голосов. 53-летняя республиканка будет руководить иммиграционной политикой, контролем границ и противодействием киберугрозам.
Сенат США проголосовал за продвижение кандидатуры Пита Хегсета на должность министра обороны с результатом 51-49. Финальное голосование по утверждению бывшего ведущего Fox News и ветерана ВС США состоится в пятницу.
Джон Рэтклифф стал новым директором ЦРУ после голосования в Сенате США с результатом 74 «за» и 25 «против». Демократы выразили обеспокоенность относительно его политической беспристрастности.
Марко Рубио назвал Россию агрессором и заявил о необходимости завершения войны. Новый госсекретарь считает, что обе стороны должны пойти на уступки для достижения мира.
Марко Рубио стал новым госсекретарем США, получив единодушную поддержку Сената - 99 голосов "за". Он будет отвечать за ключевые вопросы, включая войну в Украине и противодействие влиянию Китая.
Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости инвестиций в новые военные технологии. Решения будут приниматься на основе опыта использования технологий в войне, которую осуществляет Россия против Украины.
Кандидат на должность главы Пентагона Пит Гегсет заявил о намерениях администрации Трампа завершить войну в Украине. По его словам, они стремятся сделать это максимально выгодно для украинцев.
Союзники Трампа в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта «Make Greenland Great Again Act». Документ позволит президенту начать переговоры с Данией о покупке Гренландии с 20 января 2025 года.
Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах. Подсчет 304 голосов избирателей прошел без возражений, инаугурация запланирована на 20 января.