Сенат Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26230 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Республиканцы в Сенате США проголосовали за начало дебатов по бюджетному плану Трампа, который предусматривает сокращение налогов и увеличение расходов на иммиграцию и военные нужды.

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Количество потерянных россией танков в Украине сопоставимо с танковым корпусом США – генерал НАТО Каволи

С начала войны россия потеряла более 4000 танков, заявил генерал Кристофер Каволи. Он также отверг возможность поражения Украины в войне.

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Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Демократы в Сенате США будут блокировать законопроект республиканцев о финансировании правительства. Чтобы не допустить шатдауна, они предлагают принять краткосрочный план.

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"Выполняют грязную работу путина": лидер большинства в Сенате Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал Трампа и Вэнса после встречи с Зеленским. Шумер подчеркнул, что демократы продолжат борьбу за свободу и демократию.

Война • 28 февраля, 20:02 • 31881 просмотра

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США, обсудили продолжение военной помощи

Президент Украины провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и перспективы завершения войны.

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Сенаторы из партии Трампа выразили беспокойство относительно DOGE Маска главе аппарата Белого дома

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз встретилась с республиканцами для обсуждения сокращений в Департаменте эффективности правительства под руководством Маска. Сенаторы требуют большей прозрачности в отношении изменений в федеральных агентствах.

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Палата представителей США одобрила поддержанный Трампом законопроект о расходах на триллионы

Палата представителей США приняла бюджетный законопроект с перевесом в 2 голоса. План предусматривает сокращение расходов на $2 трлн в течение 10 лет и включает налоговые льготы на $4,5 трлн.

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Хегсет и советник Трампа избегают называть россию агрессором в Украине - Bloomberg

Министр обороны Хегсет и советник по нацбезопасности Уолтц отказались назвать россию агрессором в войне против Украины. Советники Трампа избегали прямых ответов, называя ситуацию «сложной».

Война • 24 февраля, 14:21 • 25736 просмотра

Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Кэш Пател утвержден директором ФБР с минимальным перевесом в Сенате 51-49. Назначение произошло на фоне масштабных изменений в бюро после возвращения Трампа в Белый дом.

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Министр экономики Японии планирует визит в США для переговоров по пошлинам

Министр экономики Японии Эдзи Муто планирует визит в США для переговоров по освобождению от пошлин. Япония подчеркивает важность своей высококачественной стали и алюминия для американского рынка.

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"Успех возможен": Зеленский о начале работы с командой Трампа о начале работы с командой Трампа

Украинская команда начала сотрудничество с командой Дональда Трампа над специальным соглашением между странами. Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и встретился с высокопоставленными чиновниками США перед Мюнхенской конференцией.

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Зеленский встретился с сенаторами США: о чем говорили: о чем говорили

Президент Украины встретился с двухпартийной делегацией Сената США на Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили военную поддержку, экономическое сотрудничество и развитие критических минералов.

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Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения несмотря на критику

Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.

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Сенат США утвердил нового генпрокурора - соратницу Трампа Пэм Бонди

Республиканское большинство Сената США утвердило Пэм Бонди на должность генерального прокурора США с результатом 54-46. Бонди, бывший генпрокурор Флориды, является преданной союзницей Дональда Трампа и представляла его во время первого импичмента.

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Руководитель нефтяной компании Крис Райт возглавит Министерство энергетики США

Сенат США утвердил Криса Райта на должность министра энергетики 59 голосами против 38. Назначение вызвало споры из-за его связей с нефтяным сектором и взносов в кампанию Трампа.

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Экс-сенатор США Менендес получил 11 лет тюрьмы за взяточничество и коррупцию

Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.

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Новый министр финансов США настаивает на введении универсальных импортных тарифов

Скотт Бессент, новоназначенный министр финансов США, предлагает ввести универсальные тарифы на импорт, начиная с 2,5%. Тарифы планируют постепенно увеличивать ежемесячно для адаптации бизнеса.

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Сенат утвердил Скотта Бессента на должности министра финансов США

Скотт Бессент стал новым министром финансов США, получив 68 голосов "за" в Сенате. Его экономический план предусматривает снижение дефицита бюджета, рост ВВП и увеличение добычи нефти.

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Сенат США утвердил нового министра нацбезопасности: Кристи Ноэм возглавит ведомство

Кристи Ноэм утверждена Сенатом США на должности министра национальной безопасности с результатом 59 против 34 голосов. 53-летняя республиканка будет руководить иммиграционной политикой, контролем границ и противодействием киберугрозам.

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Хегсет стал ближе к посту главы Пентагона: сенаторы проголосовали за продвижение его кандидатуры

Сенат США проголосовал за продвижение кандидатуры Пита Хегсета на должность министра обороны с результатом 51-49. Финальное голосование по утверждению бывшего ведущего Fox News и ветерана ВС США состоится в пятницу.

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Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ

Джон Рэтклифф стал новым директором ЦРУ после голосования в Сенате США с результатом 74 «за» и 25 «против». Демократы выразили обеспокоенность относительно его политической беспристрастности.

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Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

Марко Рубио назвал Россию агрессором и заявил о необходимости завершения войны. Новый госсекретарь считает, что обе стороны должны пойти на уступки для достижения мира.

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Сенат США проголосовал за утверждение Марко Рубио на должности госсекретаря

Марко Рубио стал новым госсекретарем США, получив единодушную поддержку Сената - 99 голосов "за". Он будет отвечать за ключевые вопросы, включая войну в Украине и противодействие влиянию Китая.

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США планируют инвестировать в новые технологии оружия на основе опыта войны в Украине - Хегсет

Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости инвестиций в новые военные технологии. Решения будут приниматься на основе опыта использования технологий в войне, которую осуществляет Россия против Украины.

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У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

Кандидат на должность главы Пентагона Пит Гегсет заявил о намерениях администрации Трампа завершить войну в Украине. По его словам, они стремятся сделать это максимально выгодно для украинцев.

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План Трампа по Гренландии: республиканцы в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта о возможной покупке

Союзники Трампа в Палате представителей ищут поддержки для законопроекта «Make Greenland Great Again Act». Документ позволит президенту начать переговоры с Данией о покупке Гренландии с 20 января 2025 года.

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Конгресс официально утвердил победу Трампа на президентских выборах в США

Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах. Подсчет 304 голосов избирателей прошел без возражений, инаугурация запланирована на 20 января.

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