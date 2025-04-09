Сенат Соединенных Штатов Америки

США планируют инвестировать в новые технологии оружия на основе опыта войны в Украине - Хегсет

Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости инвестиций в новые военные технологии. Решения будут приниматься на основе опыта использования технологий в войне, которую осуществляет Россия против Украины.