Демократы могут получить контроль над Сенатом США — прогнозы показывают возможность значительного большинства

Демократическая партия США может вернуть контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Отдельные прогностические модели допускают, что партия получит до 55 мест из 100, хотя эксперты считают такой результат маловероятным. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Согласно прогнозу Vote-Scope, обновлённому 23 октября, демократы могут получить 54 места в Сенате. Модель оценивает их шансы получить большинство в 71%, а возможный результат колеблется от 48 до 55 мест.

Другой прогноз, Fred Cornell, предусматривает 52 места для демократов и оценивает вероятность получения большинства в 66%. В то же время консенсус-прогноз 270toWin относит 49 мест к демократам, а ещё пять считает неопределёнными.

Почему значительное большинство остаётся маловероятным

Чтобы получить контроль над Сенатом, демократам необходимо увеличить своё представительство на четыре места — до 51. Для результата в 55 мест партии придётся получить восемь дополнительных мандатов, не потеряв ни одного из нынешних.

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Директор Института общественного мнения Мариста Ли Мёрингофф считает такой сценарий маловероятным. Партнёр Echelon Insights Патрик Руффини оценил его вероятность примерно в 10%.

Ключевыми для демократов могут стать выборы в Северной Каролине, Мэне, Огайо и Техасе. Для значительно большего преимущества партии также понадобятся успехи в традиционно республиканских штатах, в частности в Айове и Канзасе.

Эксперты обращают внимание и на исторические погрешности опросов. По словам Руффини, в 73% случаев с 2018 по 2024 год социологи переоценивали поддержку демократов.

В то же время на пользу оппозиционной партии может сыграть традиционное снижение поддержки политической силы действующего президента во время промежуточных выборов.

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