Более половины американцев заявили об ухудшении качества жизни, пока семья Трампа заработала $1 млрд на криптовалюте

56% американцев заявили, что их жизнь ухудшилась во время президентства Дональда Трампа. В то же время его семья заработала не менее $1 млрд на криптовалютных проектах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственный опрос, проведённый совместно с Focaldata, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам исследования, 69% американских избирателей обеспокоены коррупцией и конфликтами интересов в администрации Трампа. Среди тех, кто поддержал его на выборах 2024 года, таких почти половина.

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Более четверти опрошенных вынуждены экономить даже на продуктах питания и медицинской помощи. При этом 54% возлагают ответственность за высокие цены на Трампа и республиканцев.

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Более 40% респондентов заявили, что из-за подорожания жизни стали больше склоняться к поддержке Демократической партии.

На этом фоне Financial Times обращает внимание на финансовые доходы семьи Трампа. По оценке издания, её криптовалютные проекты принесли не менее $1 млрд.

Кроме того, некоторые корпоративные доноры, связанные с семьёй президента, получили выгоду от решений его администрации или государственные контракты.

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