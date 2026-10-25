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Более половины американцев заявили об ухудшении качества жизни, пока семья Трампа заработала $1 млрд на криптовалюте

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

Опрос FT показал, что 56% американцев считают, что при Трампе жизнь стала хуже. Тем временем его семья заработала как минимум $1 млрд на криптопроектах.

Более половины американцев заявили об ухудшении качества жизни, пока семья Трампа заработала $1 млрд на криптовалюте

56% американцев заявили, что их жизнь ухудшилась во время президентства Дональда Трампа. В то же время его семья заработала не менее $1 млрд на криптовалютных проектах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственный опрос, проведённый совместно с Focaldata, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам исследования, 69% американских избирателей обеспокоены коррупцией и конфликтами интересов в администрации Трампа. Среди тех, кто поддержал его на выборах 2024 года, таких почти половина.

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Более четверти опрошенных вынуждены экономить даже на продуктах питания и медицинской помощи. При этом 54% возлагают ответственность за высокие цены на Трампа и республиканцев.

Рост цен влияет на политические настроения

Более 40% респондентов заявили, что из-за подорожания жизни стали больше склоняться к поддержке Демократической партии.

На этом фоне Financial Times обращает внимание на финансовые доходы семьи Трампа. По оценке издания, её криптовалютные проекты принесли не менее $1 млрд.

Кроме того, некоторые корпоративные доноры, связанные с семьёй президента, получили выгоду от решений его администрации или государственные контракты.

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Степан Гафтко

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