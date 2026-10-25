Понад половина американців заявили про погіршення життя, поки родина Трампа заробила $1 млрд на криптовалюті

56% американців заявили, що їхнє життя погіршилося за президентства Дональда Трампа. Водночас його родина заробила щонайменше $1 млрд на криптовалютних проєктах. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власне опитування спільно з Focaldata, пише УНН.

Деталі

За результатами дослідження, 69% американських виборців стурбовані корупцією та конфліктами інтересів в адміністрації Трампа. Серед тих, хто підтримав його на виборах 2024 року, таких майже половина.

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Понад чверть опитаних змушені економити навіть на продуктах харчування та медичній допомозі. При цьому 54% покладають відповідальність за високі ціни на Трампа та республіканців.

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Понад 40% респондентів заявили, що через подорожчання життя стали більше схилятися до підтримки Демократичної партії.

На цьому тлі Financial Times звертає увагу на фінансові прибутки родини Трампа. За оцінкою видання, її криптовалютні проєкти принесли щонайменше $1 млрд.

Крім того, деякі корпоративні донори, пов'язані з родиною президента, отримали вигоду від рішень його адміністрації або державні контракти.

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